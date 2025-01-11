Otomotiv üretimi 2024'te azaldı

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-aralık dönemine ait toplam üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 365 bin 296 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 904 bin 513 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 410 bin 934 adedi buldu. 2024 yılında ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 71, kamyon grubunda yüzde 71, otobüs-midibüs grubunda yüzde 52 ve traktörde yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı 2024’ü 37,2 milyar dolarla kapattı

Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatı, 2023’le paralel seyretti ve 1 milyon 13 bin 34 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1 gerilerken ticari araç ihracatı aynı dönemde yüzde 1 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2023 yılına göre yüzde 23 azalarak 12 bin 988 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2024 yılını yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada tamamlayan toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 6 artarak 37,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2024 yılında toplam otomotiv ihracatı, Euro bazında ise ihracat yüzde 2 arttı ve 33,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 5 arttı.

2024’ün 12 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 1 artış gösterdi ve 980 bin 341 adedi yakaladı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılında, bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3 azaldı. 2024 yılı ocak-aralık döneminde otomobil satışlarındaki yerli payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.