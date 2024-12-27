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Otomotivde ‘6 ay 6 bin km’de uzatma kararı ‘iki teker’i vurdu

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında 6 ay/6 bin kilometre şartını 1 Temmuz 2025’e kadar uzattı. Ancak bu karar, motosiklet bayilerini zora soktu. EKONOMİ’ye konuşan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, düzenlemenin yıl sonuna sayılı günler kala bayilerin üzerlerine plakaladıkları araçlar için ciddi sıkıntılar yarattığını dile getirerek, ilgili bakanlıklara acil çözüm çağrısında bulundu.

Aysel YÜCEL
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Otomotivde ‘6 ay 6 bin km’de uzatma kararı ‘iki teker’i vurdu
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AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

1 Ocak 2025 itibarıyla Euro5 ve Euro5+ düzenlemelerine uygun olmayan motosikletlerin tescilinin yapılamayacağını, ayrıca AB mevzuatına göre seri sonu izinlerinin son iki yılın satışlarının yüzde 10’u ile sınırlandırıldığı hatırlatan Başarı Erbaş, “Bu kotalar nedeniyle firmalar ve bayiler çözüm olarak araçları kendi üzerlerine plakalandırmak zorunda kalmıştı. Ancak yeni düzenleme bu araçlar için büyük sıkıntı yaratacak” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı bayilere izin vermedi

Ticaret Bakanlığı, firmaların üzerlerine plakalandırdıkları araçlara tescil izni verirken, bayilere bu izni tanımadı. Erbaş, bayilerin ellerindeki çok sayıda motosikletin satılamayacağını, yaklaşık 200 bin aracın bu durumdan etkileneceğini ifade etti.

Bayilerde plakalandırma işlemi durdu

Bu uzatma kararından sonra derneği çok sayıda bayinin aradığını ve bilgi almaya çalıştığını aktaran Erbaş, “Bayiler şu an plakalandırma işlemlerini durdurdu. Bu araçlar tescil edilmez ise o daha da büyük bir sorun. Sektör bu konuda çok zor durumda” açıklamasını yaptı.

MOTED olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na yaşanan sorunları aktardıklarını belirten Erbaş, “Bayilerin plakalandırdıkları araçlara da izin verilmesi konusunu talep ettik. Umarız kısa sürede bir karar verilir” dedi.

Süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı

Vergiden kaçınmak amacıyla sıfır araçların ikinci el statüsünde satışının önlenmesi amacıyla getirilen düzenlemenin ilk geçerlilik tarihi 1 Temmuz 2023 olarak belirlenmişti. Bu süre daha sonra 1 Ocak 2024’e, daha sonra 1 Temmuz 2024’e ve 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sıfır araçların 6 ay veya 6 bin km öncesi satışına ilişkin yasak 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılırken, Ticaret Bakanlığı’na bu süreyi 6 ay daha uzatma yetkisi verildi.

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