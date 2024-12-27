ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yanquan: Çin’in, müteahhitlik ve turizmde Türkiye’den öğrenecekleri var

DEİK, TÜSİAD ve ÇİNSİAD iş birliğinde düzenlenen Türkiye- Çin İş Dünyası Buluşması İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’de faaliyeti bulunan Çinli firmaların katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile iş birliği fırsatları değerlendirildi.

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, her iki kurumun Çin ile uzun yıllara dayanan güçlü bağları bulunduğunu belirterek, “İlişkilerin bugün ulaştığı düzeyi rakamlardan da okumak mümkün. Çin, Asya’daki en büyük, dünyada üçüncü ticaret ortağımız konumunda. Çin’in Türkiye’deki yatırım stoku 1 milyar doların üzerine çıktı. 1200’ü aşkın Çinli firma Türkiye’de, 100 kadar firmamız da Çin’de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde, Çin ile daha dengeli ekonomik ilişkiler geliştirmeyi umut ediyoruz. Türkiye ayrıca Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ girişimini desteklemekte ve bu girişimle uyumlu ‘Orta Koridor’ projesiyle Avrupa ve Asya arasındaki ticaret ve altyapı bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir” dedi.

“Güçlü iş birliği potansiyeli var”

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian, Çin ve Türkiye’nin güçlü ekonomik tamamlayıcılıklara ve büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduklarını kaydetti. Shang iş birliğini derinleştirmek ve iki ülke halklarının refahını arttırmak amacıyla girişimleri teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı. İş birliği potansiyeli açısından öne çıkan sektörlere değinen ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yanquan da savunma sanayiinde güçlü bir ekosistem oluşturan Türkiye’nin müteahhitlik alanında da Çin’e göre 5 kat daha başarılı olduğunu kaydetti. Zhou, “Turizm ve otelcilik alanında da Çin’in Türkiye’den öğrenecek şeyleri olduğunu düşünüyorum” dedi. ÇİNSİAD Başkanı, “Çin’de yapay zeka ve inovasyon en önemli iki kelime. Türk iş dünyasının önde gelen iş insanları da bunun farkında. E-ticaret de yine başarılı iş birlikleri için bir başka alan. Lojistik sektöründe ise verimliliği artırmak anahtar kelime. Çin’in bu konuda başarılı tecrübeleri var” diye konuştu. 50 milyar dolar civarındaki ikili ticaretin 5 yıl içerisinde 2 katına çıkabileceğini belirten Zhou ikili ticarette ticaret açığının yanı sıra işlenen ürünlerin ihracata nasıl dönüştüğüne de bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Çin’in yurt dışı yatırımlarında Türkiye’nin payının düşük olduğunun altını çizen Ticaret Bakanlığı Asya ve Pasifik Daire Başkanı Çağatay Özden ise son bir yılda Türkiye’ye gelen Çinli firma sayısının bundan önceki tüm yıllardan çok daha fazla olduğunu ve Çin’den gelen yatırımların hızlanarak artacağını belirtti.