Otomotivin geleceğini inşa edecek projeler için geri sayım başladı

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen ve Türkiye otomotiv endüstrisinin inovasyon ekosisteminin temel taşlarından birine dönüşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için geri sayım başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 23 Ekim’de “Yazılım Tanımlı Araçlar” teması ile düzenlenecek yarışmada sektörün geleceğini inşa edecek yenilikçi projeler ödül alacak. Bu yıl Agripoli, ApraVisor, Arya-AI, Biges Kompozit, Guartec, M-Based, Singularity, Step4, Torkman ve Vignetim projelerinin finale kaldığı yarışmada, dereceye giren ilk beş proje toplam 3 milyon 600 bin TL nakdi ödül ile birlikte Patent Başvuru, Yurt Dışı Tasarım Bursu ve İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanacak.

Otomotiv sektöründe Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, teknoloji ile bütünleşmesi, ihracatta katma değerin artırılması ve komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması amacıyla düzenlenen OGTY’ye 2012 yılından bugüne 5 bin 672 proje başvurdu ve 129’u ödül aldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayacak yarışmada, Xponential Grubu Kurucusu ve CEO’su, Yapay Zeka Fütüristi Tariq Qureishy, “Yazılım Tanımlı Araçlar: Yeni Nesil Mobilite ve Mühendislik” ve Enquire AI Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Sidar da “Dijitalleşmenin Geleceği” konulu birer konuşma gerçekleştirecek. “Start-Up’ların Yazılım Tanımlı Araçlardaki Rolü” ve “Teknolojinin Otomotiv Sektörüne Etkileri” başlıklı panellerin de düzenleneceği yarışmada, OGTY’ye En Çok Proje Gönderen Üniversiteye ödül takdimi de yapılacak.