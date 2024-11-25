Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan: Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon adet bandına oturdu

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon adetlik satış rakamına yaklaşırken, marka temsilcileri 2025 öngörülerini paylaşmaya başladı. Yeni Peugeot 5008’in lansmanında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, gelecek yıl da pazarın 1 milyon adetin altına düşmesini beklemediklerini söyledi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023’te, yıllık bazda yüzde 57’ye yakın büyüyerek 1 milyon 232 bin 635 satışa adedine ulaşmıştı. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atılmıştı. Yüksek enflasyon ve krediye erişimde yaşanan zorluklara paralel, markaların büyük çoğunluğu 2024 için yüzde 30’a varan daralma öngörüyordu. Opel, Citroen, Peugeot gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu ise rakiplerinin aksine bu yıl da Türkiye pazarının 1 milyon adeti aşacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Çinli markaların rekabetçi fiyatlarla pazara sunduğu modellerin de etkisiyle ocak-ekim döneminde 947 bin adedi geçen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının kasım sonunda 1 milyon adeti aşması bekleniyor. Kasım ayında 100 bin adete yakın otomobil ve hafif ticari araç beklediklerini ifade eden Gupse Kaplan, “Bu yılın başında Stellantis Türkiye olarak pazarın 1 milyon adet civarı hatta bir tık üstünde kapanacağını öngörmüştük” diye konuştu. Gupse Kaplan, 2025 beklentilerine yönelik soruya ise “2025’i konuşmak için henüz biraz erken ama genel bir yorum yapacak olursam bence Türkiye pazarı artık normal şartlar altında 1 milyon bandına oturdu” yanıtını verdi.

Peugeot Türkiye olarak bu yıl 70 bin adede yakın satış yapmayı hedeflediklerini açıklayan Kaplan, ekim ayı sonu itibarıyla bakıldığında içinde bulundukları Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satan ülkesi olduklarının da altını çizerek satışların yaklaşık yüzde 70’inin nakit alımla yapıldığına dikkat çekti.

11 ayda 11 model lansmanı

2024 yılında 11 ayda 11 yeni model lansmanı gerçekleştirdiklerini ifade eden Gupse Kaplan, “Neredeyse her segmentte yeni bir model lanse ettik. 2024 bizim için EV dönüşümüne de hız kesmeden devam edeceğimiz bir yıl oluyor. Yılın başından itibaren 208, 2008 ve 308 modellerimizin elektrikli versiyonlarını satışa sunmaya başladık. Ve devamında da ikinci yarıda önce yeni 3008 ve kasım ayından itibaren yeni 5008’in elektrikli versiyonlarını satışa sunuyoruz. Ülkemizdeki satışlarımızın yaklaşık yüzde 8’i elektrikli araçlardan gelecek. Hedefimiz, bundan sonrasında binek araçlardan aldığımız pazar payı neyse elektrikli araçlardan da aynı pazar payını almayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı” diye konuştu. Peugeot, yeni nesil 7 koltuklu SUV modeli 5008 ve E-5008’i Türkiye’de 2.580.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.