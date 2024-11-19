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Ford Otomotiv bedelsiz sermaye artırım kararı aldı

Ford Otomotiv bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket yüzde 900 oranında artırım için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapacak.

Haber Merkezi
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Ford Otomotiv bedelsiz sermaye artırım kararı aldı
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Ford Otomotiv yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurma kararı aldı.

Şirket bu kapsamda 350.91 milyon TL olan sermayesini, 3.50 milyar TL’ye yükseltecek. Hissenin yüzde 900 oranında bölünmeye gitmesiyle birlikte 100 lotu bulunan yatırımcının 1000 lotu olacak.

Ford Otosan bedelsiz sermaye artırımı ne zaman?

Ford Otosan yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuracak. SPK’nın başvuruyu onaylaması halinde bölünme günü şirket tarafından KAP üzerinden ilan edilecek.

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