Trump Media kripto para piyasasına giriyor! Bakkt için görüşmeler başladı

The Financial Times, Trump Media’nın kripto para alım satım platformu Bakkt’ı satın almak için “ileri düzeyde görüşmelerde” bulunduğunu bildirdi. Trump Media, Bakkt’ın tamamını satın almak için anlaşmaya yakın olduğunu iddia edildi.

Trump Media ve Bakkt hisseleri yükseldi

Çoğunluğu ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a ait olan Trump Media, Financial Times’ın haberinin yayınlanmasından dakikalar sonra çift haneli artış gösterdi. Truth Social uygulamasını işleten ve Nasdaq’ta DJT olarak işlem gören şirket yüzde 16’dan fazla yükselişle kapandı.

New York Borsası’nın sahibi Intercontinental Exchange tarafından oluşturulan Bakkt’ın hisseleri, dalgalanma nedeniyle işlemlerin tekrar tekrar durması üzerine yüzde 162’den fazla artış gösterdi.

Trump’ın kripto planı etkili oluyor

Bildirilen satın alma hamlesi, Trump’ın 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’a girmeye hazırlanırken bile kripto para birimi alanındaki ticari çıkarlarını daha da geliştirdiğini gösteriyor.

Seçim kampanyasında Bitcoin Konferansı’na katılması, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (EC) Başkanı Gary Gensler’i görevden alacağı ve ABD rezervlerine Bitcoin ekleyeceği açıklamalarıyla kripto sektörünün gönlünü fetheden Trump, görünüşe göre görev süresi boyunca kriptoya olan desteğini artıracak.

Trump, 5 Kasım başkanlık seçimlerinden sadece üç hafta önce, World Liberty Financial adlı yeni bir kripto girişimine bağlı bir token’ın lansmanını yaptı. WLF ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Trump ve ailesi, hiçbir sorumluluk üstlenmeden net coin gelirinin yüzde 75’ini almaya hazırlanıyor.

Bakkt listeden çıkarılma riski altındaydı

Bakkt, kripto yatırımcılarına teknoloji hizmetleri sunmak üzere 2018 yılında kuruldu. Georgia merkezli şirket, son mali çeyreğinde toplam 328,4 milyon dolar gelir ve bir önceki yıla göre yüzde 48’lik bir iyileşme ile 27,4 milyon dolar işletme zararı bildirdi.

Mart ayında Bakkt, New York Menkul Kıymetler Borsası’nın şirketi, adi hisse senedinin en az 30 ardışık işlem günü boyunca borsanın hisse başına minimum 1 dolarının altında bir ortalamada işlem görmesi nedeniyle listeden çıkarılma riski altında olduğu konusunda uyardığını açıkladı. Ayrıca nisan ayında şirket 1’e 25 oranında bir ters hisse bölünmesi gerçekleşmişti.