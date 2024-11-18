MicroStrategy’den 4,6 Milyar dolarlık dev bitcoin alımı

MicroStrategy Inc.'in son Bitcoin alımı, finans dünyasında geniş yankı buldu. Şirket, yaklaşık 4,6 milyar dolarlık devasa bir yatırımla 51.780 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, şirketin hisseleri Pazartesi günü %10 oranında yükseldi.

CNBC-e'nin haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan açıklamada, bu alımın ortalama Bitcoin başına 88.627 dolarlık bir fiyatla gerçekleştiği belirtildi. İşlem, alım sırasında ortaya çıkan ücret ve masrafları da içeriyor. Bu adımla birlikte MicroStrategy ve bağlı kuruluşlarının toplam Bitcoin varlığı, 17 Kasım itibarıyla 331.200 adede ulaştı. Şirket, bu Bitcoin'lerin yaklaşık 16,5 milyar dolarlık toplam maliyetle satın alındığını vurguladı.

MicroStrategy'nin SEC dosyasındaki bilgilere göre, şirketin elindeki tüm Bitcoin'lerin ortalama satın alma fiyatı, ücret ve masraflar dahil olmak üzere, 49.874 dolar düzeyinde. Şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisi, hem teknoloji hem de finans çevrelerinde ilgiyle izleniyor.