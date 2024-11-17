Kripto paraların hikayesi Trump ile birlikte güçlenerek devam ediyor

Fed’in faiz indirimleri ve ABD’deki başkanlık seçimini Trump’ın kazanmasıyla kripto paralarda tarihi zirveler yenilendi. İkinci Trump döneminde uygulanacak, genişletici maliye politikalarının da piyasaları olumlu etkileyeceğini belirten, ortak kurucularından Anıl Mertol, kripto para piyasalarındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump’ın kampanya döneminde gerçekleştirdiği Bitcoin yanlısı söylemler, bu yükselişte etkili oldu. Çok da uzun olmayan bir süre önce 50 bin dolarları konuştuğumuz noktadan bugün Bitcoin’in 100 bin dolara yaklaştığını görüyoruz. Trump yönetiminin 4 yıl daha gündemi belirleyeceğini unutmamak gerekiyor. Blokzincir teknolojisinin temel faydalarını ve Bitcoin’in kendine has hikayesini de dikkate aldığımızda, kripto paraların hikayesi hem kısa hem uzun vadede çok güçlü devam edecek gibi görünüyor.

“ABD enflasyonundaki düşüş ve Trump’ın maliye politikaları Kripto piyasalarını yükseltiyor”

ABD’de enflasyonun düşüş trendini sürdürmesi, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin güçlü kalmasına yol açıyor. Para politikasının yanı sıra ikinci Trump döneminde uygulanacak, genişletici maliye politikaları da kripto para piyasalarındaki trendin yukarı yönlü ivmesini korumasında etkili olacak.

Burada uzun vadede dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise dış ticarete getirilecek gümrük vergileri. Özellikle Çin ile olan ticaret savaşlarının kızışması ABD’deki enflasyonun yeniden yükselmesine ve Fed’in tekrardan şahin bir tutum benimsemesine sebep olabilir. Yatırımcılar, bu konuda yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip etmeli.

Öte yandan, Trump’ın kampanya döneminde dillendirdiği en kritik vaatlerden bir tanesi Bitcoin rezervlerinin oluşturulmasıydı. Federal hükümet şu an zaten en büyük Bitcoin taşıyıcılarından biri. Bu rezervlerin daha ne kadar büyüyeceği şu an için net olmasa da ABD’nin Bitcoin’i bir değer saklama aracı olarak kullanması Avrupalılar başta olmak üzere diğer ülkelerin de aynı yönde hareket edeceği beklentisi yaratacak, bu da piyasalara çok pozitif yansıyacaktır.