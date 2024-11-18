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ABD seçimleri sonrası kripto rallisinin kazananı belli oldu

ABD seçimleri sonrası başlayan kripto para rallisinin kazananı ünlü yatırım devi BlackRock oldu.

Haber Merkezi
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ABD seçimleri sonrası kripto rallisinin kazananı belli oldu
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BlackRock CEO'su Larry Fink, ABD seçimleri sonrası kripto paralarda yaşanan rallinin en büyük kazananı olarak ortaya çıktı.

BlackRock'ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (IBIT), Donald Trump'ın 5 Kasım'daki galibiyetinden bu yana 13 milyar dolar arttı.

Yahoo Finance verilerine göre 5 Kasım'da Donald Trump'ın kazanmasından bu yana iShares Bitcoin Trust, piyasaya sürülmesinden sadece 10 ay sonra 40 milyar dolarlık varlığı geride bıraktı.

Bloomberg Intelligence analisti Eric Balchunas'a göre bu başarı IBIT'i rekor sürede en büyük ETF'ler arasında ilk yüzde 1'e yerleştiriyor.

BlackRock'ın dijital varlıklar başkanı Robbie Mitchnick, "Oldukça iyimser tahminlerimiz vardı, ancak hiç kimsenin birinci yılın ETF kategorisine girişlerde rekor kitabını yeniden yazacağını temel veya hatta belki de boğa vakası olarak koyacağını sanmıyorum" dedi.

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