Finansal performansın anahtarı: Dupont analizi

Borsada hisse senedi seçerken kullanılan birçok analiz yöntemi arasında, şirketlerin gerçek değerini anlamak ve performanslarını karşılaştırmak için Dupont analizi büyük önem taşır. Bu analiz, şirketlerin özsermaye karlılığı (ROE), net kar marjı, aktif devir hızı ve borçlanma oranları gibi temel finansal göstergelerini bir araya getirerek, hisse fiyatlarının gelecekteki seyrini değerlendirmeye yardımcı olur.

Dupont analizi, bir şirketin finansal performansını çok boyutlu olarak ele alır. Net kâr marjı, aktif karlılığı ve borçlanma oranları gibi temel rasyoları analiz ederek, şirketin özsermaye karlılığını (ROE) en iyi şekilde nasıl maksimize ettiğini gösterir. Bu sayede yatırımcılar, sadece hisse fiyatına bakmak yerine, şirketin içsel gücünü ve mali disiplinini daha net bir şekilde görebilirler.

Bu analiz yöntemi, özellikle aynı sektörde yer alan şirketlerin performansını karşılaştırırken daha adil bir kıyaslama yapma fırsatı sunar. Üzeyir Doğan’ın “Dupont Analizi ile Doğru Hisse Seçimi” adlı ücretsiz eğitiminde, Dupond Analizi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

https://borfin.com/tr/courses/2457/hisse-seciminde-dupont-analizinin-onemi