  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Finansal performansın anahtarı: Dupont analizi
Takip Et

Finansal performansın anahtarı: Dupont analizi

Dupont analizi, şirketlerin finansal sağlık durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, hisse seçiminde daha doğru kararlar alınmasını sağlıyor. Yatırımcılar bu analiz yöntemiyle şirketlerin performansını daha derinlemesine değerlendirebilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Finansal performansın anahtarı: Dupont analizi
Takip Et

Borsada hisse senedi seçerken kullanılan birçok analiz yöntemi arasında, şirketlerin gerçek değerini anlamak ve performanslarını karşılaştırmak için Dupont analizi büyük önem taşır. Bu analiz, şirketlerin özsermaye karlılığı (ROE), net kar marjı, aktif devir hızı ve borçlanma oranları gibi temel finansal göstergelerini bir araya getirerek, hisse fiyatlarının gelecekteki seyrini değerlendirmeye yardımcı olur.

Dupont analizi, bir şirketin finansal performansını çok boyutlu olarak ele alır. Net kâr marjı, aktif karlılığı ve borçlanma oranları gibi temel rasyoları analiz ederek, şirketin özsermaye karlılığını (ROE) en iyi şekilde nasıl maksimize ettiğini gösterir. Bu sayede yatırımcılar, sadece hisse fiyatına bakmak yerine, şirketin içsel gücünü ve mali disiplinini daha net bir şekilde görebilirler.

Bu analiz yöntemi, özellikle aynı sektörde yer alan şirketlerin performansını karşılaştırırken daha adil bir kıyaslama yapma fırsatı sunar. Üzeyir Doğan’ın “Dupont Analizi ile Doğru Hisse Seçimi” adlı ücretsiz eğitiminde, Dupond Analizi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

https://borfin.com/tr/courses/2457/hisse-seciminde-dupont-analizinin-onemi

Borsa Haberleri
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi belli oldu
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi belli oldu
New York borsası haftayı düşüşle tamamladı
New York borsası haftayı düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı
Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı