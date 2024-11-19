Ford’un 112 bin 567 SUV aracına geri çağırma soruşturması başlatıldı

ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi, emniyet kemeri toplayıcılarıyla ilgili bir sorun nedeniyle yaklaşık 112.567 Ford’un (F) SUV aracı ile ilgili bir geri çağırma soruşturması başlattığını duyurdu.

Emniyet kemerinin açılmasıyla ilgili şikayetler etkili oldu

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), emniyet kemeri toplayıcı ön gericisinin yanlışlıkla açıldığını iddia eden üç şikayet aldığını belirtti.

Oto güvenlik düzenleyicisi, şikayetlerin yüksek bir sese atıfta bulunduğunu ve hemen ardından emniyet kemerinin hızla gerildiğini ve kilitli konumda kaldığını ekledi.

Şirket, 2019-2020 model yıllarına ait Ford Expedition ve lüks muadili Lincoln Navigator’ı kapsayan soruşturmasını desteklemek için NHTSA ile birlikte çalıştığını söyledi.

Ford’un elektrik sistemi arızası ile başka bir soruşturması da var

NHTSA ayrıca Ford’a 456.565 aracı kapsayan, hareket gücü kaybı ve elektrik sistemi arızası nedeniyle bir başka soruşturma daha açtığını söyledi.

Soruşturma, Ford’un Bronco Sport crossover SUV’larını ve aynı platforma dayanan Maverick kamyonetlerini 2021-2024 model yıllarından itibaren kapsıyor.

Otomotiv devi sivil cezayı kabul etmişti

NHTSA geçen hafta yaptığı açıklamada, bir hükümet soruşturmasının otomobil üreticisinin kusurlu geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığını tespit etmesinin ardından Ford’un 165 milyon dolarlık bir sivil cezayı kabul ettiğini söyledi.

Ceza, Ford’un 2020 yılında 620.246 aracı arka kamera sorunu nedeniyle geri çağırmasının ardından, otomobil üreticisinin araçları zamanında geri çağırıp çağırmadığını belirlemek üzere düzenleyici kurumun açtığı bir soruşturmayla ilgiliydi. Ford bu geri çağırmayı 2022’de ve mart ayında yaklaşık 24.000 araç ekleyerek genişletti.