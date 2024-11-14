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Ford anlaşmayı kabul etti: 165 milyon dolarlık ceza

Ford Motor, arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı gerekçesiyle ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile anlaşarak 165 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Ford anlaşmayı kabul etti: 165 milyon dolarlık ceza
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA)yapılan açıklamada, Ford Motor'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve ilgili yasanın gerektirdiği şekilde bilgi sağlamadığı ifade edildi.

Bu kapsamda şirket ile anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Ford Motor'un kabul ettiği 165 milyon dolar cezanın, kurum tarihinde en yüksek tutardaki ikinci ceza olduğu vurgulandı.

Açıklamada anlaşma çerçevesinde, Ford'un 65 milyon dolarlık ön ödeme yapacağı, şirketin performans yükümlülükleri için 45 milyon dolarlık harcama gerçekleştireceği ve 55 milyon dolarlık kısmın ertelendiği aktarıldı.

NHTSA'nın ek olarak Ford'un geri çağırma karar alma sürecini gözden geçirmesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, şirketten geri çağırma kararlarının hızını artırmasının isteneceği kaydedildi.

Ford'un 2020'de arka kamera sorunu nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırması sonrasında NHTSA, 2021 yazında şirketin araçları zamanında geri çağırıp çağırmadığını belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

NHTSA, Ford'un yanlış veya eksik bilgi sağladığını, diğer geri çağırmalar için zamanında rapor sunmadığını ve araç geri çağırma bilgilerinin kamuya açık olmasına tam olarak uymadığını öne sürmüş, Ford ise NHTSA'nın değerlendirmesine katılmadığını belirtmişti.

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