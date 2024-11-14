'Etki ajanlığı' düzenlemesi, kanun teklifinden tamamen çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve tepkilerin odağındaki düzenlemenin "Noterlik Kanunu"ndan çıkarılmasına karar verildi.

Halk TV'nin haberine göre; TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, Noterlik Kanunu Teklifi'nin içinde yer alan, 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı maddenin tekliften tamamen çıkarılması kararlaştırıldı.

Etki ajanlığı nedir, neyi amaçlar?

Etki ajanları, hedef aldıkları topluma veya grubun içine entegre olarak onların güvenini kazanmaya çalışır, böylece propaganda ya da dezenformasyon faaliyetlerini daha ikna edici hale getirirler.

Bu kişilerin veya grupların, çoğu zaman kim oldukları ya da asıl amaçları açıkça belli olmaz ve faaliyetleri gizli veya üstü kapalı bir şekilde yapılır.

Özellikle jeopolitik mücadelelerde, seçimlerde, toplumsal hareketlerde veya dış politikada önemli bir silah olarak kullanılabilir.

Etki ajanlığı günümüzde, sosyal medya ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle daha yaygın ve etkili hale gelmiş, özellikle algı yönetimi ve kamuoyu yönlendirme alanında oldukça sık başvurulan bir yöntem olmuştur.

AYRINTILAR GELİYOR...