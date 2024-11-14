Erdoğan’ın “İsrail’le ilişkileri kestik” açıklaması dünyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki temaslarını tamamlamasının ardından dönüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası İsrail ile ticari ilişkileri kestiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Biz İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta. Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız." dedi.

"Biz böylesi bir baskı yaptığımız için İsrail’in dümen suyundaki bu iftiracılar bizi hedef alacak, biliyoruz"

"Biz Netanyahu denilen zalimden de onun çetesinden de bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde soracağız" diyen Erdoğan "Sonuna kadar zalimlerin ensesinde olacağız. Biz böylesi bir baskı yaptığımız için İsrail’in dümen suyundaki bu iftiracılar bizi hedef alacak, biliyoruz. Biz istikametimizi iftiracıların kirli cümlelerine göre değil, milletimizin işaret ettiği yöne göre tayin ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın "İsrail ile ticareti kestik" sözleri dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail ile ticareti kestik" sözleri uluslarası basında ses getirdi. Erdoğan'ın açıklamaları İsrail basınında da geniş yankı buldu.

AP: Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil"

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Erdoğan'ın Suriye'ye dair açıklamalarını öne çıkardı ve "Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil" cümlesine yer verdi.

Newsweek: Türkiye ilişkileri kesti, Tel Aviv yönetiminden yorum gelmedi

Newsweek dergisi 'Türkiye İsrail'le ilişkileri kesiyor' derken, Tel Aviv yönetiminden söz konusu açıklamaya dair herhangi bir yorum gelmediğini aktardı.

Middle East Eye: Ankara ve Tel Aviv arasındaki tüm bağlar koptu

Middle East Eye 'Erdoğan Türkiye'nin İsrail'le bütün ilişkilerini kestiğini söylüyor' başlıklı haberinde Ankara ve Tel Aviv arasındaki tüm bağların koptuğunu vurguladı.

Tehran Times: Türkiye İsrail'le tüm ilişkilerini koparıyor

İran'da İngilizce yayımlanan resmi gazete Tehran Times'ın başlığı 'Erdoğan: Türkiye İsrail'le tüm ilişkilerini koparıyor' oldu.

Global Times: 'Erdoğan İsrail'le ilişkilerin kesildiğini duyuruyor'

Çin'de Komünist Parti'nin yayın organı Global Times 'Erdoğan İsrail'le ilişkilerin kesildiğini duyuruyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı, Ankara ve Tel Aviv arasında Filistin sorunu nedeniyle uzun yıllara yayılan bir gerilim yaşandığı yorumuna yer verdi.

Gazeteye konuşan Orta Doğu uzmanı akademisyen Liu Zhongming, Türkiye'nin son hamlesinin resmiyete dökülmesi halinde anlık bir tepki değil birikmiş şikayetlerin sonucu olacağını söyledi. Şanghay Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Zhongming, Donald Trump yönetiminin hayata geçireceği Orta Doğu politikasının bölgesel jeopolitik tabloda daha fazla değişikliği beraberinde getirebileceğini de ekledi.

Çin haber ajansı Xinhua: "Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri ilerletme niyetinde olmadığını söylüyor

Xinhua ise, 'Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri ilerletme niyetinde olmadığını söylüyor' başlığını seçti.

News.am: Erdoğan: Türkiye İsrail'le ilişkilerini kesti

Ermenistan'da yayın yapan news.am internet sitesi 'Erdoğan: Türkiye İsrail'le ilişkilerini kesti' ifadesini başlığa çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları İsrail basınında

Erdoğan'ın açıklamalarını aktaran İsrail'in en çok satan gazetesi Yediot Ahronot, Türkiye'nin attığı adıma dair Tel Aviv yönetimine herhangi bir bilgi verilmediğini yazdı.

Israel Hayom: "Erdoğan: İsrail'i bir köşeye sıkıştırmalıyız"

Israel Hayom 'Erdoğan: İsrail'i bir köşeye sıkıştırmalıyız' başlığını tercih etti, Walla News 'Türkiye Cumhurbaşkanı: İsrail'le bağları kesiyoruz' dedi.

Maariv gazetesi 'Erdoğan: İsrail'le ilişkilerimizi kestik, hiçbir ilgimiz yok dedi' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.