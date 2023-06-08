Thierry Diniz, kişiselleştirilmiş araç kumaşlarını gündemine aldı

Esra Özarfat / BURSA

Türk otomotiv endüstrisinin kumaş ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Thierry Diniz, Türkiye’de üretim yapan Ford, Hyundai, Renault, Togg, Tofaş ve Toyota olmak üzere tüm ana sanayiye ürün veriyor. Diniz Holding ve Sage Automotive ortaklığında faaliyet gösteren Thierry Diniz, binek ve ticari araçların tümünün kumaşının üreten ana oyunculardan biri konumunda. Türk ortakları Diniz Holding ve otomotiv kumaşları alanında uzmanlaşmış Sage Otomotiv ile birlikte güçlü bir ortaklık yapısına sahip olduklarına vurgu yapan Thierry Diniz Otomotiv Genel Müdürü İpek Yalçın, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler ile günün koşullarına çözümler üreten bir şirket olarak öne çıktıklarını söyledi. Amerikan merkezli ama dünyanın birçok yerinde üretim tesisi, design ve Ar-Ge merkezlerinin olduğunu belirten Yalçın; sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularında da aktif çalıştıklarını belirtti. Yılda 2.5 milyon metre kumaş ürettiklerini anlatan İpek Yalçın, lazer kesim ve emboss gibi bazı özellikli prosesleri de üretim hatlarına eklediklerini kaydetti. Otomotiv endüstrisinde taleplerin kişiselleştirilmiş araçlara evrildiğine dikkati çeken Yalçın, “Otomotiv üretimi çok hızlı değişiyor ve buna ayak uydurmamız gerekli. Elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri hızla gelişiyor ve ‘kişiselleştirilmiş’ araç üretimi de gündemimize girdi. 2022-2023 yılında bu alanlarda büyük yatırımlar yaparak katma değeri yüksek “add value” denilen ve üretim süreçlerini daha hızlı, esnek ve kişileştirebilecek teknolojiler üzerine odakladık. Bu yıl tüm OEM’lere yaptığımız Teknoloji ve Trend sunumları ile ana sanayilerle işbirliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Değişim ve dönüşüm yılı

Geçen yılı “sürdürülebilirlik” yılı ilan ederek bu yönde çalışmalar yürüttüklerini belirten İpek Yalçın, bu yılın ise Thierry Diniz için “Değişim ve Dönüşüm” yılı olacağını aktardı. Yalçın, bu yolculuğun sadece üst yönetim değil tüm çalışanların katılımı ve desteği ile gerçekleştirilebileceğini ve 2023 vizyon ve stratejilerini belirlerken bunun üstünde çalıştıklarına işaret etti. Eğitim, iletişim, motivasyon ve takım çalışması gibi faktörlerin büyümelerinde önemli rol oynayacağının altını çizen İpek Yalçın, şirketleri ile birlikte çalışanlarının da bireysel gelişimlerine önem verdiklerine dikkati çekti. Değişim ve dönüşüm yolculuğunda dijitalleşmenin de çok önemli olduğuna vurgu yapan Yalçın, “Süreçleri dijitalleştirdik ve verimliliği arttırmak için dijital araçları kullanmaya başladık. Veriyi doğru okuyan, yorumlayan ve veriye dayalı kararlar alan şirketler pazar koşullarına uyum sağlayacak. Bu yolculukta her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri ve paydaşlıklar da önemli olacak. Şirket içi proje ve kulüpler ile sadece üretime değil insana da dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çevreci kumaş üreten ilk firma

Yapılan yatırımlar ve geliştirme çalışmaları ile sektörde “çevreci” kumaş üreten ilk firmalardan biri olduklarını dile getiren İpek Yalçın, “Çevresel etkileri minimize ederek uyguladığımız filtre sistemleri ile geri dönüşümü ve ısı kazanımını sağlayarak enerji verimliliğine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca sürdürülebilir otomotiv kumaş üretimi için malzeme seçimi de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda geri dönüştürülebilir iplikler kullanmaya başlayarak karbon ayak izimizi azaltma yolunda ilerliyoruz. Ayrıca atık yönetimi de bizim için büyük önem taşıyor. Geri dönüşümün teşvik edilmesinin ve doğal kaynakların korunmasının bir zorunluluk olduğu anlayışıyla üretim yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.