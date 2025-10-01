Tokat galericiler sitesinde sona gelindi

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Galericiler Sitesi esnafları ve Şoförler Odası ile bir araya gelerek Yeni Galericiler Sitesi süreci hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantıda galerici esnaflarının ve şoför esnaflarının taleplerini dinleyen Başkan Yazıcıoğlu, “Galerici sitesi esnaflarımızın ve çok kıymetli şoför esnaflarımızın istek ve taleplerini çözüme kavuşturmak bizim için en önemli görevlerden biridir. Uzun yıllardır beklenen yeni Galericiler Sitesi’ni Tokat’ımıza kazandıracağız” dedi.

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Recep Yazıcıoğlu Otonomi Galericiler Sitesi Kooperatifi ve Şoförler Odası üyeleriyle birlikte TOKİ bölgesinde yeni site alanında incelemelerde bulundu. Bu süreçte emek veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

Yeni Galericiler Sitesi alanında inceleme yaptı

“Bugüne kadar gayret sarf eden, bu aşamalara getiren tüm kooperatif üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En kısa sürede bu yeni alana taşınmaları için elimizden geleni yapacağız. Apartman altlarında artık galerici kalmayacak. Galericiler Sitesi şimdiden Tokat’ımıza hayırlı olsun.”

Kimseyi ayrıştırmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Yazıcıoğlu,” Kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, oy vermiş ya da vermemiş her vatandaşımızla ilgilenerek Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat’ımızda canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantıya katılan tüm esnaflara da teşekkür eden Başkan Yazıcıoğlu, “Toplantımıza iştirak eden, yeni Galericiler Sitesi çalışmalarının bugünlere gelmesi için gayret gösteren tüm esnaflara şükranlarımı sunuyor, helal rızık peşinde koşan tüm esnaf kardeşlerime hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.