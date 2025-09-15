Tosyalı: Togg'un güvenlik testinden 5 yıldız alması satışlara yansıyacak

ŞEREF OĞUZ/MÜNİH

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Avrupa pazarına çıktı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025’te Togg’un yurt dışı yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Togg T10F ile T10X’in Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını söyleyen Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu yüksek notun, satışlara çok olumlu katkı sunacağını dile getirdi. Bir otomobil alındığında sürücünün ona canını emanet ettiğini ve en sevdiklerini bindirdiğini dile getiren Tosyalı, güvenilir olmasının otomobilin fiyatından ve konforundan daha önemli olduğunu vurguladı.

“Avrupa’dan ciddi talep bekliyoruz”

Tosyalı, “Bizi bu açıdan diğer birçok markadan daha fazla tercih edilebilir noktaya getireceğine inanıyorum. Çünkü buna çok yatırım yaptık. Bize ciddi bir maliyeti var ama bunun karşılığında güvenli bir araç sunmanın da huzuru var. Tercih noktasında tüketicilerin aracımızı daha öncelikli değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve yazarı Şeref Oğuz’a, "NCAP'in 5 yıldızı bizi daha fazla tercih edilebilir noktaya getirecek. Avrupa’dan ciddi talep bekliyoruz” dedi.

Togg yönetimi, ilk etapta Almanya’da, ardından Avrupa’nın diğer ülkelerinde bayilik sistemiyle ilerleyecek. Bayilik sisteminin satış fiyatını etkilemeyeceğini aktaran Tosyalı, bu bayilerin deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını bildirdi.

Tosyalı, Togg T10X ilk ön siparişe açıldığında 177 bin talep geldiğinin hatırlatılması ve benzer bir talebi Almanya’dan bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine, Avrupa’dan da Almanya’dan da ciddi talep göreceklerini düşündüklerini aktardı.

Uzun zamandır Almanya'dan ciddi talep aldıklarını vurgulayan Tosyalı, "Pazarla ilgili bir tereddüdümüz yok. Birincisi aracımıza güveniyoruz, yine rakiplerimizle olan mukayeseye her şekilde güveniyoruz. Önemli olan bizim bu talebi karşılayacak üretim yapabilmemiz. T10F de yeni bir ürünümüz. Gittikçe artacak bir üretim kapasitemiz olacak. Bunu da dengeli bir şekilde iç piyasaya ve dış piyasaya yönlendireceğiz" diye konuştu.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, 29 Eylül'e Almanya'da ön siparişe açılacak olan T10F ve T10X'in fiyatının Türkiye ile karşılaştırılmasına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim fabrika çıkış fiyatımız belli. Burada muazzam bir rekabet var. Arada çok büyük bir fark yok zaten (Türkiye ile). Üretim maliyeti, bir dar marjınız var, bir de marketin belirlediği fiyat var. Zaten orada sıkışıksınız. Almanya’da daha ucuz nasıl satalım? Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O üzerindeki mali, vergisel yüklerden kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla, Almanya’da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV’si, ÖTV’si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye’den ucuza olmayacak.”

Tosyalı, Togg’un yıllık üretim kapasitesinin 175 bin olduğunu, bu rakama diğer modellerle birlikte ulaşmaları gerektiğini kaydederek, ihracat ve iç pazar adetlerinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir oran düşünmediklerini, ancak önce kendi tüketicilerinin mutlu olacağı bir satış stratejisi izlediklerini anlattı.

Tosyalı, deneyimleme ve satış sonrası hizmeti sunacak bayilik sisteminin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini söyledi.

TOGG, Almanya’dan sonra Fransa ve İtalya’ya girecek

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, neden ilk Almanya’nın tercih edildiğine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya’ya geldik.”

Almanya’da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizen Karakaş, “Almanya’daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya’da devam ederek ilerlemek istiyoruz” dedi.

"5 ortaklı yapıdan memnunuz, yeni bir hissedara ihtiyaç yok"

Fuat Tosyalı, yerli veya yabancı yatırımcılar ile görüşüp görüşmediklerinin sorulması ve Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddiaların hatırlatılması üzerine, şu açıklamalarda bulundu: "Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklığımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok, birincisi bu. İkincisi Çinli ile şunla bunla falan görüşmemizi gerektirecek bir durum da yok. Yani ülkemizde sadece otomobil sektöründe yok Çinliler, bütün sektörlerde var. 'Yani talep geliyor mu?' Talep geliyor. 'Gelmiyor desen' ne oluyor, niye bunlara talep gelmiyor? Geliyor desen olmaz. Böyle bir şey yok ortada yani."

"LFP batarya için hazırlık yapıyoruz"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı (sağda), Gemlik'te kurdukları fabrikanın 3 bin çalışanıyla gece gündüz üretim yaptığını ve ekosistemin bir parçası olduğunu kaydetti. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş (solda), dünyanın en iyileriyle işbirliği yaparak yola çıktıkları yeni nesil bataryanın başından itibaren içerisinde olmak istedikleri bir konu olduğunu söyleyerek, “O şirket de diğer şirketlerde olduğu gibi teknolojilerin gelişimine hazırlanıyor” dedi. Karakaş, LFP batarya için de hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

"Önce Togg başarılı ve kârlı olmalı"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, halka arz veya exit gibi planlarına ilişkin şunları söyledi:

"Exit söz konusu değil ancak halka arz her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Bugün değil, çok kısa zamanda da değil ama Togg mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg'un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır. Bu, Togg'u da daha çok güçlü kılar. Ama önce biz Togg'u başarılı, kârlı ve hedeflediğimiz bir zemine oturtmamız lazım. Oraya oturttuktan sonra da arzu edenleri paydaşlığa alabiliriz ve halka arz olmalıdır diye de düşünüyorum."