TürkTraktör’den Erenler fabrikasına yeni yatırım

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Traktör üretiminin yanı sıra, traktörün en büyük ana komponentlerinden biri olan kabin montaj üretimine ek olarak yaklaşık 29 milyon Euro yatırım ile kabin iskelet üretim tesisini devreye aldı.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yenigün, kuruluşunun 70. yılını kutlayan TürkTraktör’ün dünya standartlarındaki üretim kalitesini daha da ileriye taşıyacak adımlar attığını söyledi. Yenigün, “Türkiye otomotiv sektörünün faaliyetteki en köklü üreticisi olan TürkTraktör, geçmişinden devraldığı miras ve Koç Topluluğu’nun gelecek vizyonu doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin yanı sıra yerli üretime yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Kabin hattındaki yeni tesisin TürkTraktör’ün üretim gücüne güç katacağına inanıyorum” dedi.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, 10 yıl önce açılan Erenler Fabrikası’nın aradan geçen sürede büyük bir mesafe katettiğini belirtti. Séjourné, “TürkTraktör ailesi olarak 70. yaşımızı kutladığımız 2024 yılı, Erenler Fabrikamız için de önemli bir mihenk taşı. Saha ve ofis dahil olmak üzere yaklaşık 900 çalışanla faaliyet gösteren Erenler, üretim kapasitesinden teknolojik altyapısına, enerji kaynaklarından sürdürülebilirliğe kadar pek çok konuda Avrupa’nın en büyük traktör üretim merkezi konumunda. 48 HP’den 170 HP’ye kadar geniş yelpazedeki esnek üretim kabiliyetiyle rakiplerinden ayrılıyor” dedi.

2025 yılında da sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda enerji tüketimini azaltmaya yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirten Séjourné, “Operasyonlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerimiz doğrultusunda önemli tasarruf sağlıyoruz. ISO 50001 enerji yönetim sistemiyle ürün başına enerji tüketimimizi sürekli azaltarak geçtiğimiz yıl %15 iyileştirme sağladık. 2023’te devreye aldığımız çatı tipi güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacımızın %52’sini güneş enerjisiyle karşılıyoruz. Bu sayede 2024 yılında %58 elektrik tasarrufu sağladık ve aynı zamanda doğalgaz tüketiminde %13 azalış gerçekleşti” dedi.

Sektörde ilk olma özelliği taşıyan 8 robotlu boyahaneye sahip fabrikaya yatırımların sürdüğünü ifade eden Séjourné, şöyle devam etti: “Erenler'de iki yıl önce faaliyete geçen kabin montaj hattımızda bu yıl 5 bininci kabini üretirken, kabin kaynak, boyahane ve kataforez işlemleri için de altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, robotik kaynak ve robotik boyahane proseslerinden oluşan yaklaşık 29 milyon Euro’luk yatırımla, yeni kabin iskelet üretim tesisimizi 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar devreye almaya hazırlanıyoruz. 8.000 m²’lik yeni kaynak, kataforez ve boyahane tesisimiz ile kabin iskeletlerini de kendi bünyemizde üreteceğiz. Bu sayede, kaynak operasyonunu üretim süreçlerimize ilk kez dahil ederek üretim yeteneklerimizi artırıyoruz.”

Yeni tesisin teknolojik altyapısına değinen Séjourné, görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri kullanarak Endüstri 4.0 için gelişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Séjourné, “Bu sayede üretim proseslerimizde ve ürünlerimizde yüksek kalite ve müşteri taleplerini karşılamada esneklik kazanıyoruz. Kabin montaj hatlarında operasyonlarımızı AMR robotları üzerinde gerçekleştirerek, Türkiye’de alanında bir ilk olan esnek ve sürekli akan AMR montaj hattı uygulamasını hayata geçirdik. 12 robotlu, otomasyon seviyesi yüksek kaynak hattında %100 robotik kontrol ile kalite seviyemizi daha da ileri taşıyor olacağız. Kaynak atölyesinden AGV ile taşınan iskeletler, yeni kurulan tam otomasyonlu, kataforez hattında kaplanarak %100 robotik toz boya uygulaması ile Class V boya standardına ulaşarak montaj hattına teslim edilecek” şeklinde konuştu.



18 yıldır aralıksız pazar lideri

Üretimde, ihracatta ve Ar-Ge’de sektörün lokomotifi olmaya devam ettiklerini vurgulayan Séjourné, “Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışırken Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi aralıksız 18 yıldır sürdürüyoruz. Bu yılın ilk on ayında Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 61’ini, ihracatının ise yüzde 77’sini tek başımıza karşıladık. Bu süreçte 37 bin 781 adet traktörü banttan indirirken, yurt içi pazara 26 bin 929 adet traktör satışı yaptık, ihracatta ise 11 bin 500 adede ulaştık. New Holland markamız pazarda ilk sırada, premium markamız Case IH ise ikinci sırada yer alıyor. Yıl sonuna doğru güçlü adımlarla ilerlerken, 70. yılımızı da liderliğimizi koruyarak tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.