UİB Koordinatör Başkanı Çelik: “Sektörlerimiz teknoloji ile beraber çevresel üretime de odaklanmalı”

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Innovation Week 2025 (TIW 2025) etkinlikleri kapsamında düzenlenen Anadolu Buluşmaları programı, ULUTEK Teknopark’ta yapıldı. Eğitmen Ufuk Batum’un moderatörlüğünü üstlendiği programda, OİB Başkanı Baran Çelik, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz’le birlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çelik, 12 yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlene etkinliğin inovasyon ekosistemini geliştirmek, büyütmek ve inovasyonun sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedeflediğini vurguladı. Organizasyonun bu yıl “Sustainable Motivation (Sürdürülebilir Motivasyon)” mottosu ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Baran Çelik, dünyanın artık değişimin çok ötesinde derin bir teknolojik ve dijital dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekti. Çelik, “Bu sürecin içerisinde yer alarak dönüşümün bir parçası, ortağı olmalıyız. Diğer taraftan dönüşüm sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel. Tüm sektörlerimiz teknoloji ile beraber çevresel üretime de odaklanmalı. İkiz dönüşüm olan bu trend ayrıcalık değil zorunluluk haline geldi. Yeşil Mutabakat ile birlikte karbon ayak izi, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi kavramları artık gündemimizin tam ortasında yer alıyor. Artık sadece üretmek değil, ‘sorumlu üretmek’ zorundayız” şeklinde konuştu.

“Firmaların rekabet gücünü arttırıyoruz”

Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak yürüttükleri projelerle firmaların karbon ayak izini azaltmaları, enerji verimliliği konusunda adımlar atmaları ve Avrupa pazarında rekabet güçlerini artırmaları için çalışmalar yaptıklarını anlatan Çelik, “Ayrıca, sektörlerimizin sürdürülebilirlik yol haritasını belirleyen ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planları’ ile hem büyük ölçekli firmalarımıza hem de KOBİ’lerimize rehberlik ediyoruz. Bu dönüşüm sürecinde tasarımı, inovasyonu, Ar-Ge ve markalaşmayı en kritik önceliklerimiz olarak dikkate alıyoruz. Bu yıl 14.’sünü düzenleyeceğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması da bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz projelerden biri. Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bugüne düzenlediğimiz etkinlik 2019 yılından beri Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması adıyla geleceğe yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenerek devam ediyor” dedi.

“OGTY bu yıl Eskişehir’de gerçekleşecek”

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nı (OGTY) bu yıl “Yazılım Tanımlı Araçlar” teması ile 23 Ekim’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştireceklerini aktaran Baran Çelik, “Bu yıl araç içi sensör teknolojileri, araçların ve akıllı cihazların diğer araç ve cihazlarla bağlantısı, araç yazılımlarının uzaktan güncellenmesi, araç paylaşımı, entegre ulaşım sistemleri, sürüş deneyimini zenginleştiren çözümler gibi projelere öncelik veriyoruz. Bu yıl dereceye giren ilk beş projeye toplam 3 milyon 600 bin TL nakdi ödül vereceğiz” bilgisini verdi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen TechXtile Challenge Tasarım Yarışması organizasyonuna da değinen Çelik, 7 yıldır düzenlenen yarışma ile 600’ün üzerinde girişimciyi ekosisteme dahil ettiklerini hatırlattı.