Vergi avantajı oto talebini elektrikliye kaydırdı

AYSEL YÜCEL

Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı. Yüksek enflasyona paralel yüzde 80 ÖTV bareminin altında içten yanmalı otomobil kalmaması, tüketici talebini vergi avantajı bulunan yüzde 100 elektrikli ve şarjlı hibrit araçlara yöneltti. İçten yanmalı otomobiller ile elektrikli premium araçlar arasındaki fiyat makasının giderek daralması bu talepte etkili oldu. İlk çeyrekte toplam satışlarda benzinli otomobillerin payı geçen yılın aynı dönemine göre 17 puan azalırken, elektrikli ve hibrit araçların toplam pazardaki payı yüzde 40,7’ye ulaştı. İlk çeyrekte benzinli 111 bin otomobil satılırken, elektrikli ve hibritte bu rakam yaklaşık 93 bin 500 olarak gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam benzinlide 156 bin, elektrikli ve hibritte yaklaşık 50 bin olmuştu.

Büyüme stratejisini çevreci araçlar üzerine kuran ve bu konuda uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Borusan Otomotiv’in İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, elektrikli araçların payının ikinci çeyrekten sonra daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Hakan Tiftik, geçen hafta Batman-Mardin rotasında düzenlenen Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve Yeni BMW X3’in lansmanında elektrikli araç pazarındaki hızlı yükselişe dikkat çekti. Avrupa’da regülasyonların, Türkiye’de ise vergilerin tüketicinin motor seçimine yansıdığını belirten Hakan Tiftik, “İçten yanmalı araçların yüzde 80 ÖTV oranına karşın, elektrikli ve hibrit araçlarda yüzde 10 ve yüzde 40 gibi ÖTV baremlerinin olması talebi etkiliyor. Premium markalar da elektrikliye bu aralar daha fazla yöneliyor” dedi.

2025 yılında hibrit ve elektrikli modellerin toplam içindeki oranının hızla yükselmeye devam ettiğini söyleyen Tiftik, “2025 yılında ilk üç aya baktığımız zaman özellikle geçen yılın ortası şarjlı hibrit araçlar için çıkan yeni ÖTV regülasyonun etkilerini görmeye başladık. Yani 1,6 litre plug in hybrid araçların, yüzde 30 ve yüzde 60 ÖTV baremleriyle satılması satışları hızlandırdı. Bu trendin 2025 yılı boyunca sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Togg’dan sonra ikinci marka oldu

Hakan Tiftik, ‘Türkiye otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümünde öncü olmak’ vizyonları paralelinde 2024 yılında 10 bin 181 elektrikli BMW ve 3 bin 635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldıklarını açıkladı. Borusan Otomotiv, geçen yıl toplamda 13 bin 816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay elde etti. Togg’dan sonra ikinci sıraya yerleşti. BMW satışlarının yüzde 39,5’i, MINI satışlarının ise yüzde 76,4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu. Türkiye, BMW Group’un en çok elektrikli otomobil sattığı ilk üç ülkeden biri oldu. İlk iki sırada Norveç ve Hollanda yer alıyor. Tiftik, 2030 yılında Borusan Otomotiv’in satışlarının yüzde 75’inin elektrikli olmasını hedeflediklerini hatırlatarak, MINI özelinde bu hedefe geçen yıl ulaştıklarının altını çizdi.

■ Düşen kâr marjı yapay zekanın önemini artırdı

Hakan Tiftik, birçok sektörde olduğu gibi otomotivde de kar marjlarının düştüğüne dikkat çekerek, firmaların verimliliği artırmaya yönelik adımları hızlandırdığını söyledi. Tiftik, “2025 yılı otomotiv sektöründe düşen marjların dengelenebilmesi açısından verimliliğin daha da fazla önem kazanacağı bir dönem olacak. Sektörün sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarını hızlandıracağını söylemek mümkün. Biz de bu sürece uyumlanmaya, dijital altyapılarımızı güçlendirmeye, yapay zeka kullanımını artıran çözümler üretmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

BMW 2 serisi Gran Coupé ve BMW x3 yollara çıktı

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modeli ile sportif detaylarıyla dikkat çeken çok yönlü SAV modeli Yeni BMW X3, Batman - Mardin rotasında düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, Sport Line tasarım seçeneğiyle 2.952.700 TL, M Sport tasarım seçeneğiyle 3.169.400 TL liste fiyatıyla; Yeni BMW X3 ise 6.343.700 TL liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.