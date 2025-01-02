Xiaomi kendi hedefini bile aştı: 9 ayda satılan SU7 adedi açıklandı

Otomobil pazarı 2024’te büyük bir rekabete ev sahipliği yaptı. Dünya devi markalar kozlarını oynarak zirve yarışını sürdürürken, teknolojik ürünleriyle bilinen Xiaomi ise tarihinde bir ilke imza attı.

Çinli firma, şimdilik sadece kendi anavatanında satışlarını sürdürdüğü Xiaomi SU7 modeli ile satış rekoru kırdı. Daha Avrupa’ya bile açılmayan bu otomobil, firmanın koyduğu hedefi bile geçmeyi başardı.

XIAOMI SU7 SATIŞ ADEDİ AÇIKLANDI

Xiaomi SU7 ailesi, dokuz ayda ciddi bir satış elde etti. Resmi olarak açıklanan bilgilere göre dokuz ayda satılan SU7 adedi toplam 130 bin olarak duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Xiaomi Auto Başkanı Li Bin, “SU7 ile bu kadar kısa sürede bu teslimat başarısını elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Çinli tüketicilerin yoğun ilgisi, elektrikli otomobilimizin kalitesinin ve çekiciliğinin bir kanıtıdır.” dedi.

Çinli firmanın 2024 yılı için SU7 modeliyle ilgili ilk hedefi 100 bin teslimat gerçekleştirmekti. Ancak bu hedefi aşarak sadece dokuz ay, yani lansmanından 275 gün sonra 130 bin adede ulaştı ve markanın hedefinin bile üzerine çıktı.