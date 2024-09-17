Yerli ticarilerden Almanya’ya çıkarma

AYSEL YÜCEL / HANNOVER

Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından olan IAA Transportation, dün basına kapılarını açtı. 17-22 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuarda, geleceğin elektrikli ve hidrojen yakıtlı araç teknolojileri ön plana çıkarken, Fuarın en büyük katılımcıları arasında yer alan yerli markalar, son teknolojiyle donatılmış, çevreci araçlarını dünyaya tanıttı.

Dünya çapından bin 500’ü aşkın markanın katıldığı fuara, ana sanayi ve tedarikçi olmak üzere 110’u aşkın Türk firma çıkarma yaptı. Ford Otosan, Anadolu Isuzu ve Karsan gibi yerli otomotiv üreticilerinin yanı sıra Vestel gibi teknoloji firmaları da etkinlikte mobilite çözümlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Üretimde Avrupa’da ikinci konumda olan yerli treyler firmaları da fuarda yer aldı.

İLK YERLİ VW, DÜNYAYA TANITILDI

Fuarda, Türkiye’de üretilecek olan ilk Volkswagen (VW) markalı araç olan Yeni Transporter’ın dünya lansmanı yapıldı. Ford Otosan’ın Gölcük fabrikasında kasım ayıyla birlikte üretilmesi planlanan yeni VW Transporter’ın Van modeli bu yılın aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Ardından 2025 yılı ilk çeyrekte Caravelle, 2. çeyrek sonlarında da City Van ve Camlı Van modellerinin pazara sunulması planlanıyor. Yeni modelin kombi versiyonu ise 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak. Yedi farklı motor seçeneği bulunan Yeni Transporter’in elektrikli versiyonu yüksek maliyetler nedeniyle sadece ihracat için üretilecek.

KARSAN, OTONOM ARACIYLA FUARDA

Eylül ayında 3 farklı uluslararası etkinlikte ziyaretçilerin karşısına çıkacak olan Karsan, IAA Transportation’da Otonom e-ATAK ile ziyaretçilere dünyanın ilk Seviye 4 otonom toplu ulaşımını deneyimleme fırsatı sunuyor. Türk treyler sektörünün tek temsilcisi Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), Avrupa’nın en büyük Ticari Araçlar Fuarı’nda güçlü bir şekilde yerini aldı. TREDER üyesi 20 firma fuarda 100’ün üzerinde aracını sergiledi. Elektrikli treylerlerden, aerodinamik treylerlere kadar bugünün ve yarının ihtiyaçları için tasarlanan birçok ürün stantlarda yerini aldı.

HİDROJEN İLE MALİYETLER DÜŞECEK

Fuarda hafif ticari araçlar elektrikli modelleriyle fuarda yer alırken, ağır ticari araç üreticileri ise hidrojen yakıtlı modellerini ön plana çıkardı. Fuarda görüştüğümüz sektör yetkilileri, 2030’lu yıllarda hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin maliyetlerinin düşeceğini ve özellikle uzun yol taşımacılığında bu teknolojinin yerleşeceğini aktardı.

ANADOLU ISUZU, BIG-E’NİN YÜZDE 60’INI İHRAÇ EDECEK

Anadolu Isuzu, fuarda tam elektrikli aracı BIG·e modelini sergiledi. Anadolu Isuzu’nun, ‘son kilometre’ taşımacılığında, oyunun kurallarını değiştirme iddiasıyla piyasaya sunulacak olan aracın seri üretimine 2025’in ilk çeyreğinde başlanacak. Fuarda sorularımızı yanıtlayan Anadolu Isuzu Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, üretimin yüzde 60’ını ihraç etmeyi planladıklarını ifade etti. Yoğun bir pazarlama trafiğinde olduklarını belirten Arıkan, 2024’te bin 500 adet üretim planladıklarını ancak bu sayının artırabileceğini söyledi. Arıkan ayrıca, araçta üç farklı batarya tipi üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye’nin ikincilik tahtını Çin aldı, sektör önlem bekliyor

Küresel otomotiv pazarında hızlı yükselişe geçen Çinli markalar, otomobilden sonra ticari araç fuarlarına da damga vurdu. BYD, Maxus, Sinotruk gibi Çinli markalar, fuarda geniş stantları ile dikkat çekti. IAA fuarına bu yıl toplamda bin 600’ü aşkın firma katılırken, Almanya’dan 411, Çin’den 324, İtalya’dan 123, Türkiye’den 113, Hollanda’dan 81, Hindistan’dan 49, Fransa’dan 38 firma katıldı. Türkiye, 2022 yılında düzenlenen bir önceki IAA fuarında ise 123 firmayla en büyük ikinci katılımcı ülke olmuştu. Fuara katılan firma sayısı yaklaşık yüzde 20 artarken, Almanlar başta olmak üzere Avrupalı katılımcı sayısındaki düşüş dikkat çekti. Fuarda görüşlerini aldığımız sektör temsilcileri, Çinli markaların ticari araç pazarındaki yükselişine dikkat çekerek, otomobilde olduğu gibi ticari araçlarda da bu ülkeden ithalata önlem alınması gerektiğini söyledi.

EKONOMİ’ye konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Çin’den gelen her şeyin insanı düşündürmesi lazım. Binek tarafında bu konuda bazı önlemleri görüyoruz. Kuşkusuz hafif ticari ve ağır ticari araçlarda da gerektiği zaman bu önlemlerin dikkate alınması lazım” diye konuştu.