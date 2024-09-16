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ABD'den 5 kişi ve bir kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, Intellexa Konsorsiyumu ile ilişkili 5 kişi ve bir kuruluşa ticari casus yazılım teknolojisinin geliştirilmesi ve dağıtımındaki rolleri nedeniyle yaptırım uyguladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den 5 kişi ve bir kuruluşa yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ticari casus yazılım teknolojisinin ABD'nin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Intellexa Konsorsiyumu ile ilişkili 5 kişi ve bir kuruluşa, ticari casus yazılım teknolojisinin geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımındaki rolleri nedeniyle yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Intellexa Konsorsiyumunun, merkezi olmayan şirketlerden oluşan karmaşık bir uluslararası ağ olduğu belirtilen açıklamada, öncelikle "Predator" adıyla pazarlanan, son derece istilacı casus yazılım ürünleri oluşturup ticarileştirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, "Predator" casus yazılımının, bir cep telefonu gibi hedef cihazda depolanan ve iletilen verilere erişim sağlamak için kullanılabildiği ve cihazın casus yazılım tarafından ele geçirilmesi için kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen tek tıklamalı ve sıfır tıklamalı saldırılar yapılabildiği ifade edildi.

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