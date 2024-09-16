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Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: İleride büyük deprem olabilir, bu bölge kırılmaya çalışıyor!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tunceli'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Öncü deprem değil, öncü olursa daha büyük bir depremin habercisi olur. Ama diyor ki ben burada geriliyorum, ileride büyük bir deprem yapabilirim. Ama ne zaman bilemiyoruz. Pülümür ile Erzincan arasında bir bölüm kırılmamıştı. Bu bölge kırılmaya çalışıyor" dedi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi uyardı: İleride büyük deprem olabilir, bu bölge kırılmaya çalışıyor!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte saat 16.44'te oluştuğu belirlendi. 4.1 büyüklüğündeki deprem başta Tunceli olmak üzere çevre illerde panik yaratırken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen sarsıntıyı Ekol Haber'de değerlendirdi. 

"İleride büyük deprem olabilir"

Depremin öncü bir deprem olmadığını belirten Prof. Ercan "Malatya ve Elazığ depremi olduktan sonra enerjinin bir kısmı Kahramanmaraş'a doğru kaymıştı. Bir kısmı ise Tunceli'ye doğru kaymıştı. O zaman deprem bilimciler olarak uyarı yapmıştık.  "Ya Tunceli kısmında deprem olacak ya da Kahramanmaraş'ta" demiştik. Kahramanmaraş'taki kısım oldu. Bu şu anda Tunceli'de, gerginliğin birikmekte olduğunu gösteriyor. Tunceli ile Erzincan arasında kırılmayan bir bölüm var. Orayı kırmaya çalışıyor.  Bu uyarıcı bir deprem. Öncü deprem değil, öncü olursa daha büyük bir depremin habercisi olur. Ama diyor ki ben burada geriliyorum, ileride büyük bir deprem yapabilirim. Ama ne zaman bilemiyoruz. Pülümür ile Erzincan arasında bir bölüm kırılmamıştı. Bu bölge kırılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. 

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