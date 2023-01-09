GPD'nin yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oluyor

NECLA DALAN

Yarın seçimli genel kurulu için toplanacak olan Gıda Perakendecileri Derneği’nin yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oluyor. Fiyat artışları konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik ve sonrasında aldığı tepkiler nedeniyle aralık ayında istifa eden Galip Aykaç’tan boşalan başkanlık koltuğunu devralacak olan Özpamukçu, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanlığı’nı da bu yılın ilk yarısında yapılması planlanan genel kurula kadar devam ettirecek.



Alp Önder Özpamukçu, TED Kayseri Koleji’nde okudu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi’ni, 2003 yılında ikinci lisansı olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2003 bitirdi. 1995-2007 yılları arasında Koçtaş’ta Mağaza Müdürlüğü, Operasyon ve Yatırımlar Direktörlüğü gibi pozisyonlarda bulundu. 2007–2020 yılları arasında Koçtaş CEO’su olarak görev yaptı. 2013-2017 yılları arasında Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Özpamukçu, 2019 yılından bu yana Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı. Bunun dışında, TOBB Perakende Sektör Meclisi Başkanı olan Özpamukçu, Koçtaş’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Alp Önder Özpamukçu, GürAta Danışmanlık şirketinin de sahibi. Özpamukçu’nun şirketi özellikle yerel markaların ulusal zincirlerde yer alabilmesi için danışmanlık hizmeti veriyor.