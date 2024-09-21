TESK Başkanı Palandöken: Büyük sermaye adeta perakende sektörünü zapturapt altına almış durumda

İki buçuk milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın TBMM’nin açılışını beklediğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TBMM bilindiği üzere 1 Ekim’de açılıyor. İnşallah esnafın bu seferki umutları boşa gitmez. Enflasyonla mücadele edilen bu dönemde piyasada rekabet unsuru oluşturacak kesimin meseleleri gündeme gelmeli. Yıllardır bekliyoruz, büyük sermaye sokak aralarına kadar girdi. Ancak fiyatları tek elden sevk ve idare ediyorlar. Hakkari’de de İstanbul’da da Ankara’da da gelir düzeyine bakmaksızın fiyat aynı. Aktör sayısı çoğaldıkça fiyatların düşeceğini anlattık. Büyük sermaye adeta perakende sektörünü zapturapt altına almış durumda. Kurallar bir an evvel net bir şekilde konulmalı. Enflasyonla mücadele için Perakende sektöründe mutlaka düzenleme yapılması çok önemli. Dünya nasıl yapıyorsa bizde de öyle olması gerekli” dedi.

“Kuralların net olarak koyulması ile pahalılık durdurulabilir”

Büyük sermayenin perakende sektörünü zapturapt altına aldığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Maalesef enflasyonda da mevsimsel olarak artık kış geliyor ve fiyatlar kendiliğinden yükselmeye başlamak üzere. Halbuki insanların kışlıklarını alma ve kışa hazırlanma mevsimi. Esnafımız yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte en önemli sorunlardan biri olan Perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili taleplerin hayata geçirilmesini bekliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'e bir dosya sunmuştuk. TBMM açılır açılmaz ekonominin barometresi konumundaki esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları çözülerek talepleri hayata geçirilmeli” diye konuştu.

“Prim gününü dolduran esnaf sadece sağlık primi ödemeli”

Öte yandan toplumda en fazla çalışan kesim olan esnaf ve sanatkârların prim günü mağduriyetinin çözülmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısında 7200 esas alınmıştı. Ancak malum pandemi süreci, arkasından deprem felaketi derken süreç aksadı. Bu konuda esnaf ve sanatkârlarımızdan her gün yüzlerce e-mail ve telefon geliyor. İnsanların artık bekleyecek sabrı kalmadı. Biz artık diyoruz ki norm birliği yapalım 7200’ü esas alalım. Tüm çalışanları aynı çatı altında toplayalım. En azından emekli ve sağlık primleri ayrılsın, esnaf sadece sağlık sigorta primini devam ettirebilsin. En azından 7 bin TL’lik bir masraftan kurtulmuş olurlar. Çünkü hem prim gününü doldurmuş hem de halen prim ödemek zorunda olan insanlara sermaye kaybına neden oluyor. Önemli olan bu düzenlemenin meclis açılır açılmaz sona bırakılmadan halledilmesi” şeklinde konuştu.