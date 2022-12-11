Trendyol, performansları karşılaştırdı: Esnaf bizimle daha hızlı büyüyor

Trendyol, danışmanlık şirketi SEAL’ın hazırladığı, 2018-2021 dönemini kapsayan "Trendyol’un Firma Performansına Etkileri" raporunu yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye’deki tüm işletmelerin gelir tablosu ve bilanço verilerini içeren Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) veri tabanı kullanılarak hazırlanan raporda, Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan ancak kendileriyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandı.

Benzer karakteristikler sergileyen firmalar ile eşleştirmelerin yapıldığı projede bu iki grup arasında zaman içinde ortaya çıkan farklar hesaplanarak Trendyol’da satış yapmanın firma performansına etkileri ile ilgili, “Elde edilen sonuçlara göre, Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor” sonucu ortaya çıktı.

İlk yıl yüzde 6,5, ikinci yıl yüzde 12,3 daha fazla istihdam

Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6,43, bir sonraki yıl ise yüzde 12,3 daha fazla çalışan istihdam ediyor.

Trendyol’da satış yapmak firmaların istihdam artışına da pozitif yansıyor. Trendyol satıcıları, diğerlerine göre, istihdamlarını satışın gerçekleştiği yıl 3 yüzde puan, bir sonraki yıl ise 2,5 puan daha fazla artırıyor.

Satışın gerçekleştiği yıl yüzde 1,62, bir sonraki yıl ise yüzde 5 daha yüksek iş gücü verimliliği ile faaliyet gösteren Trendyol satıcıları, çalışanlarına ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 daha yüksek ücretler ödüyor. Trendyol satıcı sayısının toplam firma sayısı içindeki payının artması rekabeti iyileştirici bir etki ortaya çıkarıyor.

Trendyol satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor.

Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor.

Trendyol satıcılarında gerek ortalama kadın çalışan sayısı gerekse kadın çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı, analizin yapıldığı 2018-2021 döneminin tüm yıllarında Trendyol’da satış yapmayan ancak Trendyol’da satış yapanlarla benzer karakteristik özelliklere sahip firmalara kıyasla daha yüksek seyretti.

2021 yılında genel kadın istihdamı oranı yüzde 25 civarında iken Trendyol satıcıları için bu oran yüzde 35'lere ulaştı.

"Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin performansına ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, bu çalışmada, Trendyol’da satış yapmanın, esnaf ve KOBİ’lerin performansına etkileri ölçüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki tüm işletmelerin bilanço ve gelir tablosu verileri ve uygun ekonometrik yöntemler kullanılarak yapılan bu çalışma, iyi işleyen pazaryerlerinin, bulundukları ülkedeki şirketlerin dönüşümüne yaptıkları katkıyı ortaya koyan bir ilktir. Trendyol’da satış yapan esnaf ve KOBİ’ler, Trendyol’da satış yapmayan benzer özellikteki diğer şirketlere kıyasla daha verimliler, satışlarını ve istihdamlarını daha hızlı artırıyorlar, daha fazla marka-patent tescili yaptırıyorlar ve daha yüksek kadın istihdam oranına sahipler. İki grup arasındaki performans farkının, Trendyol kaynaklı olduğunu görmek, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Çalışmanın sonuçlarının, ülkemizin 12’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık sürecinde yapılacak tartışmaları zenginleştirmesini umut ediyoruz. Dijital teknolojilerin liyakat, şeffaflık ve kapsayıcılık eksenlerinde, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kaldıraç olarak kullanılmasını diliyoruz."