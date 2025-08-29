Ahlatçı Holding’den Çorum’a 2.3 milyar dolarlık yatırım

Sungurlu ilçesinde 1 milyon 642 bin m2 üzerine 1.2 milyar dolara mal olan Barut Fabrikası kuran Ahlatçı Holding, şimdi de Samsun yolu üzerinde kurulacak Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesinde barut fabrikasından daha ileri düzeyde füze ve roketler için sıvı ve katı yakıt üretimi yapacak tesis kurmak için harekete geçti.

Yeni projeleri hakkında bilgi veren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, Çorum’da 2.3 milyar dolarlık yatırımla füze ve roket yakıt üretim fabrikası kurmayı planladıklarını ve bunun için de Çorum Valiliğinden yer talebinde bulunduklarını açıkladı. Ahlatçı, kurmayı planladıkları tesisin bin 600 kişiye istihdam kapısı olacağını ve fabrikanın özellik açısından Türkiye’nin ilklerinden olacağını vurguladı. Çorum’da hayata geçirmeyi planladıkları yatırımın stratejik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ahlatçı, şunları söyledi:

“Türkiye’de bulunmayan, ileri düzeyde bir teknolojiyi Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Çorum, savunma sanayisinde merkez olmalıdır. Dilekçemizi verdik 2. OSB’den 1975 dekar yer talep ediyoruz bu alana 2-3 milyar dolar değerinde 1600 kişinin istihdam edileceği bir tesis kuracağız. Bu yatırım bir barut fabrikası yatırımından daha fazlası. Burası füze ve roketlerin sıvı ve katı yakıtlarını üretecek ileri teknolojiye sahip bir tesis olacak. Yatırın Türkiye’de füze ve roket yakıtı üreten ilk fabrika olma özelliği taşıyacak. Burada kuracağımız tesis çok ileri teknoloji olacak. Çorum’a nitelikli bir göç alalım hem de 8-10 bin mühendis veya daha ileri düzeyde yazılımcının çalışabileceği tesisler olsun dedik. Bizde onların başlangıcı olarak dilekçemizi verdik. 2.OSB’nin ilk yatırımını yapmayı planlıyoruz.”

Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi’ne stratejik yatırımların gelmesini arzu ettiklerini belirten Ahmet Ahlatçı, Sungurlu’da yaklaşık 1 milyon 642 bin metre2 alan üzerine bir barut fabrikası yatırımları bulunduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıl burada 5 bin ton barut üretir hale geleceklerini anlatan Ahmet Ahlatçı, “Sungurlu’ da barut yapıyoruz. Sungurlu’ya yaptığımız tesis 1,2 milyar dolara mal oluyor. Yılda 5 bin ton barut üretecek. Fabrikada şimdi 3. Fazındayız seneye 5 bin tonu üretir hale geliyoruz. “ dedi

Eski hükümlüler savunma sanayinde çalışacak

Öte yandan Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ahlatçı Holding himayesinde faaliyet gösteren GoldForce Makine ve Kimya Tic. AŞ arasında eski hükümlü ve yükümlülerin çalıştırılarak topluma kazandırılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’de düzenlenen programa Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Tök katıldı. Uygulamanın örnek olmasını dileyen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, “Bunu isteyerek ve severek yapıyoruz. Başsavcılığımız ve bizim uygun göreceğimiz hükümlülerin holding bünyesinde çalışmalarına imkan vereceğiz. Bu tür çalışmaları hem sosyal olarak hem de hayır işi olarak görüyoruz ve ülkemiz genelindeki tüm iş adamlarımızın da hükümlüleri işe almalarını istiyoruz” dedi.