Altay Tankı'nın ilk teslimatı 28 Ekim’de

ZEYNEP GÜRCANLI

Yerli tank Altay’dan sevindirici haber geldi. Altay Tankı’nın üretimini üstlenen BMC’nin ve Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli tankları üreten Ankara’daki devasa fabrikanın resmi açılışının 28 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tosyalı, EKONOMİ Gazetesi tarafından Sapanca’da düzenlenen “4. Dönüşen Liderlik Zirvesinde” yaptığı konuşmada, fabrikanın resmi açılış töreninde yeni nesil Altay Tankı’nın da görücüye çıkacağını ve TSK’ya teslim edilerek, envantere gireceğini söyledi.

Tankın adı ‘Yeni Altay’ olacak

Fuat Tosyalı, Ankara’daki fabrikada üretimin ve tankı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “ihale üzerinden geçen zaman içinde teknoloji de çok gelişti. O nedenle artık “yeni Altay” olarak adlandırıyoruz tanklarımızı” diye konuştu.

Tosyalı, ilk prototip tanklarda Kore’den alınan sınırlı sayıda motorun kullanıldığını, ancak yerli ve milli tank motorunun oluşturulduğunu, bu motorun daha da geliştirilmesi için ise test çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü anlattı.

Halen 300’ü aşkın mühendisin fabrikada tankları sürekli test etmekte olduğunu ve yeni teknolojileri sisteme entegre ettiğini anlatan Tosyalı, Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen alışkanlıkla, Altay’daki gelişmeleri TOGG benzetmesiyle anlattı. TOGG’un da üretim aşamasında sürekli testlerden geçtiğini, ilk prototipler ortaya çıktıktan, hatta piyasaya sunulduktan sonra da geliştirme testlerinin sürdüğünü vurgulayan Tosyalı, “Tanklarda da aynı sistem uygulanıyor. Örneğin beş bin km kullanımdan sonraki durumu, 10 bin, 100 bin km sonrasındaki durum ve yeni teknolojilerinin tanklara entegrasyonu sürekli devam ediyor” dedi.

“Biz burada konuşurken, fabrikada robotlar sürekli çalışıyor, üretime devam ediyor” ifadelerini kullanan, Fuat Tosyalı, üretimde insan unsurunun yanı sıra, yeni teknolojilerden de faydalanıldığına atıf yaptı.

Altay, savunma sanayisi’nin her aşamasına entegre oluyor

Tanka “yeni” sıfatını veren unsurlar, aracı tam bir savaş makinesine dönüştüren, Türkiye’nin savunma sanayisi alanında sürekli geliştirmekte olduğu teknolojiler. Tosyalı’ya göre, tanklar, Türk savunma sanayisi kurumlarının sürekli geliştirmekte olduğu yeni teknolojik unsurlarla uyumlu olmak üzere, sürekli geliştiriliyorlar. Yeni nesil Altay tankları, İHA-SİHA’lar ile koordineli çalışmaktan, Türkiye’nin istihbarat konusunda geliştirdiği diğer yeni teknolojilere kadar, her yeni gelişmeye uyum sağlayacak şekilde geliştiriliyor. Ankara, bu nedenle yerli ve milli tank için üs olarak seçilmiş durumda.