Anlaşma imzalandı! İspanya’ya Patriot PAC-3 MSE füzesi tedariki

Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’dan yetkililer, İspanya’nın Lockheed Martin’in Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) füzelerini ve ilgili destek ekipmanlarını satın alması için bir anlaşma imzaladı. İlgili anlaşma ile İspanya, PAC-3’ün 16. ortak ülkesi oldu.

Lockheed Martin PAC-3 Programları Başkan Yardımcısı Brian Kubik, basın açıklamasında, “Lockheed Martin olarak kendimizi müşterilerimizin yeni ve son derece çekişmeli tehditler karşısında bir adım önde olmalarına yardımcı olmaya adadık. Dünyanın en gelişmiş hava savunma füzesi olan PAC-3, İspanya’nın ulusal savunma yeteneklerini geliştirecek ve 21. Yüzyıl Güvenliği savaş alanında etkinliğini arttıracaktır.” ifadelerini kullandı. PAC-3 MSE, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri, hipersonik füzeler ve uçaklar dahil olmak üzere gelen tehditlere karşı savunma için gelişmiş yeteneklere sahiptir. Defence Blog tarafından yapılan habere göre İspanya, PAC-3 MSE’yi cephaneliğine ekleyerek, gelişen tehditlere karşı hava ve füze savunma kabiliyetlerini geliştirecektir.

PAC-3 MSE Hava Savunma Füzesi

PAC-3 füze ailesi, gelen tehditlere karşı hedef üzerinde patlama-parçalama mekanizmalarıyla elde edilebilecek olandan daha fazla kinetik enerji sağlayan doğrudan teması kullanarak hedefini imha etmektedir. PAC-3 MSE füzelerinin bu “hit-to-kill” prensibi, özellikle balistik füzeler ve diğer yüksek hızlı tehditlere karşı etkili bir savunma sağlar.

Bu teknoloji, geleneksel patlayıcı başlıkların yerine kinetik enerjiyi kullanarak hedefleri imha etmeyi amaçlar. Muharebede kendini kanıtlamış PAC-3, çift darbeli katı roket motoru ile daha yüksek irtifa ve menzil performansı sağlayarak etkili muharebe alanını genişletmektedir.