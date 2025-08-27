ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Çelik Kubbe bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirdi

Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Çelik Kubbe teslimatları töreninin ardından NTV yayınına katılarak sistem hakkında bilgi verdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı açıklamada "Çelik Kubbe bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirdi" diye konuştu.

Ahmet Akyol, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim için bayram gibi bir günü gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün konuklarımıza teşekkür ederiz. Bizi böylesine bir günde yalnız bırakmadıkları için. ASELSAN'ın 50.inci yılındayız. Bizim için ayrı bir değeri var. Milletin bize emaneti bir şirketimizdir. Şu anda 50 yıllık yatırımlarımızla geldiğimiz nokta çok gurur duyulan bir noktadır. Gelecek 50 yılın da temellerini attık." diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının temelini attık"

Akyol açıklamasının devamında "Bugün ASELSAN'ın 5-6 farklı tesisi var. Yaklaşık 5 bin dönüm hepsi, test alanları dahil. Bugün tek seferde 6 bin 500 dönümlük bir arazide Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar ki en büyük yatırımının temellerini attık. bir taraftan da Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin temellerini atmış olduk. Türkiye'nin geleceğine yakışır bir tesise başladık. Bu tesis gelecek 50 yılımızın vizyonumuzu ortaya koyuyor. Artık yeni dönemde gerçekten iddiaamızı Avrupa ve dünyada ortaya koyuyoruz. Bugün birçok parametrede dünya liginde oynuyoruz. Buna yakışır bir tesis de oldu. Başta hava savunma olmak üzere son derece kritik teknolojilerinin üretim ve tasarımları yapılacak." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un açıklamalarından satır başları:

"14 yeni tesis kabiliyetimizi yüzde 40 genişletti"

"Bugün 14 tesisimizin açılışını yaptık. Bu 14 tesis devreye girdi ve üretim kabiliyetimizi yüzde 40 genişletme kabiliyeti sundu. Bu 4 bin yeni istihdam oluşturdu bize ve uzun yıllardır tasarladığımız 500'ü aşkın envarte ürünümüz var bizim. Bu yeni temel atma bunu daha farklı bir mecraya taşıyacak. ASELSAN tasarımda çok önde. Bu konuda dünyada örnek gösterilen bir şirket. Türkiye'nin en fazla AR-GE personeli çalıştıran şirketi. 8 binin üzerinde AR-GE personelimizi var. Türkiye'de en fazla AR-GE projesi yürüten şirket ayrıca. ASELSAN bugüne kadar 2 milyon ürün vermiş envantere. haberleşmeden mühimmata, elektro optikten radara, eletkronikten hava savunmaya ve radara kadar. Daha fazlasını yapmak durumundayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı hep birlikte izliyoruz. Etrafımızda gerilimler, savaşlar hiç bitmiyor. bunlara hazırlıklı olmak, Türkiye'nin imkanlarını geliştirmek için üretimi artırmak önemli. Bir taraftan da ihracat çalışmalarımız var. Yeni tesisimiz yeni bir ASELSAN daha kurulması demek.

Yeni laboratuvarlar kuruyoruz. Bugünün teknolojisini geliştirirken yarına da yatırım yapmak adına. AR-GE faaliyetleri arttıkça yeni ürünler, yeni ürünler içinse yeni tesisler gerekiyor.

"Çelik Kubbe bizi önemli bir oyuncu haline getirdi"

Çelik Kubbe projemizin 47 araçtan oluşan bölümünü teslim ettik. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bugünün anlamı bu kadar büyük bir grubu tek seferde teslim ettiğimiz, kapasite artışlarının sonuçlarını gördüğümüz bir gündü. Bunu bütün Türkiye sathına yaymak için de diğer paydaşlarımızla devletimizin çizdiği rota kapsamında çalışıyoruz. Teknolojide gidilecek yol hiçbir zaman bitmiyor. Alçak, orta ve yüksek irtifada değişik tehdit türleri devamlı gelişiyor. tehdit yelpazesi sürekli değişiyor. Yeteneklerimizi çoklu üretmek bizim bir işimiz. Bir taraftan yeni yetkinlikleri kazanmak için çalışıyoruz. Çelik Kubbe entegre bir sistem. Tek bir sistem gibi çalışıyor. bu tesiste bunun yazılımı da geliştiriliyor. Yapay zeka destekli bu sistemi tek bir sistem olarak yönetecek yazılım da bu tesiste gerçekleştiriliyor. Bunun network altyapısı ki TURAN olarak isimlendirdik. Tailing yine bütün bu platformları birbirine bağladığımız, dünyada birkaç ülkenin milli olarak geliştirdiği kendi linklerimizi buna kattık. Bunun yanında sensör katmanında eloktronik harp sistemlerini de ekledik. Dünyadaki örneklerinden biraz daha ileri bir bakış açısıyla. Düşük görünürlüklü uçakları tespit etme yeteneklerini konseptimize ekledik. Buna engelleme tarafında hizmet eden sistemlerimiz de var.

"Bizden sonra da bu işe girenler oldu"

Dünyada bizden sonra bu işe girenler oldu. Bu ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gördük. SİHA'ları da bu sisteme entegre planladık. Kızılelma'da bu sisteme eklenecek. Bu entegre mimari dünyada bir fark yaratan taraf olacak.

ASELSAN hava savunmada bir sonraki seviye olan entegre çalıştırma sistemi olan kubbeye geçtik. Bu bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirdi. Doğru yolda gittiğimizi kanıtlayan bir süreç oldu."