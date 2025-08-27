Aselsan için büyük gün! Gözler Çelik Kubbe ile ilgili yeni gelişmede

Türkiye’nin savunma devlerinden Aselsan, Büyük Taaruz'un 103. Yıldönümünde yeni bir müjdeye hazırlanıyor. Günler öncesinden duyurusunu yapan ASELSAN, paylaştığı videoda ‘Çelik Kubbe’ ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurmaya hazırlanıyor.

"Büyük gün 27 Ağustos"

ASELSAN, X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesi kullanıldı. Ancak açıklamada duyurunun içeriği ile hiçbir ipucu verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katılacak.

ASELSAN Çelik Kubbe'ye dahil olan yeni sistemleri tanıtmıştı.