Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyada bir ilke imza atarak yalnızca 5. nesil savaş uçaklarında kullanılan ASELSAN üretimi düşük görünürlüklü hedefleme sistemi TOYGUN’u başarıyla entegre etti ve görevde test etti.

ASELSAN'dan dünyada bir ilk: KIZILELMA–TOYGUN entegrasyonu tamamlandı
Bayraktar KIZILELMA’ya ASELSAN tarafından geliştirilen düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN’un entegre edilmesiyle Türkiye, bu kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri konumuna geldi.

Söz konusu gelişme, Türk savunma sanayisinin ileri teknoloji üretimindeki mevcut düzeyini ortaya koyarken, aynı zamanda Türkiye’nin insansız savaş uçağı alanında uluslararası rekabet gücünü artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOYGUN teknolojisinin önemi

Düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemleri, savaş uçaklarının düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu sistemler, hassas hedefleme ve yüksek doğrulukla görev yaparak savaş alanında kritik avantajlar sağlıyor.

TOYGUN’un KIZILELMA’ya entegrasyonu, insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyetlerini 5. nesil seviyesine taşıdı.

Bayraktar KIZILELMA, TOYGUN ile birlikte artık sadece bir insansız savaş uçağı değil, aynı zamanda düşük görünürlük ve yüksek hassasiyetle görev yapabilen bir “gelecek nesil hava gücü” haline geldi.

