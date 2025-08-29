Başkan Muhsin Dere, Sungurlu bölgenin parlayan yıldızı oldu

Başkan Dere, savunma sanayi yatırımlarının ilçeye büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşüm getirdiğini belirterek “Fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte yalnızca üç yıl içinde 2 binin üzerinde hemşerimize istihdam alanı sağladık. OSB’miz de yapılan üretimlerle milyarlarca dolarlık ihracat hacmine ulaştı. İlçemizin ticaret hacmi arttı, esnafımız güçlendi, onlarca yeni işletme açıldı. Göç veren bir ilçeyken artık göç alan, bölgenin parlayan yıldızı haline geldik” dedi.

OSB’nin büyük bir değişim geçirdiğini vurgulayan Başkan Muhsin Dere, “Bir zamanlar koyunların otladığı alanlarda bugün onlarca yatırım faaliyet gösteriyor. 5 bin dönüm alan tamamen doldu. Artık acilen genişletilmesi gereken bir OSB’ye sahibiz. Bu hızlı gelişim, yıllardır beklediğimiz yüksek hızlı ve yük treni yatırımlarının da başlamasına vesile oldu” diye konuştu.

Sungurlu’nun gelecek yıllarda gelişecek sanayisi ile birlikte daha da güçleneceğini ifade eden Dere, “Tarihimiz, kültürümüz, tarımımız ve artık sanayimizle birlikte Sungurlu, iki tepenin ve üç derenin arasına sığmayacak kadar büyük bir şehir olmuştur. Bu yatırımların sürdürülebilirliği için daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.