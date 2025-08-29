  1. Ekonomim
BAYKAR, Samsun’da yatırım yapacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Hava Araçlarını üreten Baykar’ın Samsun’da yatırım yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Baykar'ın Samsun yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, kentte heyecan oluşturan şu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı “BAYKAR”, Anadolu’daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun’umuzda kuruyor.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, Samsun’umuzun yüzyılı oluyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır’a, Sn. Haluk Bayraktar’a ve Selçuk Bayraktar’a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Sn. Mehmet Muş’a ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.Ülkemize ve Gazi Şehir Samsun’umuza hayırlı olsun.”

