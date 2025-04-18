Birleşik Krallık Ordusu sürü dronlara karşı test uyguladı

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, radyo dalgalarıyla çalışan yeni nesil savunma sisteminin ülkenin batısında bulunan bir test sahasında gerçekleştirilen denemelerde birden fazla dronu aynı anda etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bu gelişme, Birleşik Krallık Ordusu’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük “drone karşıtı” tatbikat olarak kayıtlara geçti.

"Bu önemli test, Birleşik Krallık’ın kendi sanayisi, teknoloji firmaları ve bilimsel yetenekleriyle ürettiği inovasyonun gücünü ortaya koyuyor"

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Tedarik ve Sanayi Sorumlusu Maria Eagle, teste ilişkin açıklamasında, “Bu önemli test, Birleşik Krallık’ın kendi sanayisi, teknoloji firmaları ve bilimsel yetenekleriyle ürettiği inovasyonun gücünü ortaya koyuyor.” dedi. Eagle, Birleşik Krallık’ın güvenliğini sağlarken aynı zamanda savunma sanayisini ülke genelinde büyümenin motoru haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. RF DEW (Radyo Frekansı Yönlendirilmiş Enerji Silahı) olarak adlandırılan bu sistem, yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak droneların içindeki elektronik bileşenleri bozuyor veya tahrip ediyor. Böylece sistem, dronların düşmesine ya da işlevsiz hale gelmesine neden oluyor. Her atışın maliyeti yaklaşık 10 peni olan bu sistem, eğer tam operasyonel hale getirilirse, füze tabanlı hava savunma sistemlerine düşük maliyetli bir alternatif olabilir.

Sistemin özellikleri

Sistem, 1 kilometreye kadar olan menzildeki hedefleri etkisiz hale getirebilmekte. Bu bağlamda sistemin elektronik harp yöntemleriyle engellenemeyen tehditler karşısında da etkili olduğu aktarılmakta. Keza Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na göre geliştirme süreci boyunca 100’den fazla drone bu sistem tarafından başarıyla etkisiz hale getirildi.

Şimdiye kadar RF DEW sistemleri için 40 milyon Sterlin’in üzerinde yatırım yapıldığı ve bu projeyle Kuzey İrlanda ile İngiltere’nin güneydoğusunda 135’ten fazla yüksek vasıflı iş gücü desteklendiği ifade edilmekte. Bu kapsamda sistem, Savunma Ekipmanları ve Destek Kurumu (DE&S) ile Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nın (Dstl) oluşturduğu Team Hersa adlı konsorsiyum tarafından geliştirildi. Projede ana yüklenici ise Thales UK.