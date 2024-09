CANİK TTI Combat dünyanın en iyi tabancası seçildi

Takip Et

ICA ödüllerinde ‘’Yılın En İyi Performans Gösteren Tabancası (High Overall Handgun of the Year)’’ ödülüne layık görülen TTI COMBAT, çok önemli bir başarıya daha imza attı. Ödül töreninin ardından açıklama yapan CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, TTI COMBAT’ın hem teknolojik hem de tasarım anlamındaki üstünlüğünün global arenada bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

Aynı zamanda Aral, ‘’CANİK dünya genelindeki başarısını yalnızca bir marka olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayii gücünü de global arenada temsil eden bir unsur olarak öne çıkıyor. Uluslararası arenadaki bu yürüyüşe katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

CANİK markasıyla birlikte dünyanın en önemli silah üreticileri arasında yer alan Samsun Yurt Savunma (SYS), üretim yetenekleri ve yüksek teknolojiye dayalı tasarım özellikleriyle sektördeki kullanıcıların beğenisini kazanmış ve kendini kanıtlamış bir marka olarak tanınıyor. Daha önce 2019’da CANİK TP9 ELITE COMBAT tabancası, ‘’Yılın En İyi Silahı’’ ödülünü kazanmış ve bu alanda silah endüstrisinde bir ilke imza atmıştı.

Ünlülerin atış eğitmeni tasarladı

CANİK TTI COMBAT Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve dünyanın en ünlü silah tasarımcısı olan Taran Butler iş birliği ile tasarlandı. Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni olan ve Taran Tactical Innovations (TTI) şirketinin de kurucusu olan Taran Butler, aynı zamanda John Wick filmi başta olmak üzere birçok filmin silah eğitim sorumluluğunu da üstleniyor.

CANİK TTI COMBAT’ı Ocak 2024’te Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleştirdiği lansmanla birlikte dünyaya tanıtmış ve büyük bir sükse yaratmıştı. TTI COMBAT’ın yeni kazandığı ödülle birlikte dünyada tanınırlığının artması ve önümüzdeki yıllarda Hollywood’da farklı yapımlarda izleyici karşısına çıkması bekleniyor.