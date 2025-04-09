Eurofighter hem İDEF hem de Sivrihisar Havacılık Gösteri’lerinde uçacak

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN hizmete girinceye kadar ara uçak ihtiyacı doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri içi yeni nesil savaş uçak alımı konusunda çalışmalar sürüyor. İngiltere ile 40 adet Eurofighter alımı için pazarlık yapılıyor.

İlk gösteri İDEF’te

Uzun yıllar sonra Eurofighter gösteri uçuş için Türkiye’de İstanbul’a gelecek. 17’inci kez kapılarını açacak İDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın havacılık bölümü için gösteri uçuşları Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek. Fuarın ana merkezi ise İstanbul Fuar Merkezi. Ayrıca denizcilik için Ataköy Marina’da da bir bölüm oluşturulacak.

Airbus tarafından bir gösteri uçağı Türkiye’ye gelecek. Muhtemel bu uçak Airbus’ın test için kullanılan Eurofighter’larından biri olacak.

22-27 Temmuz tarihleri arasında Airbus’ın Eurofighter’ı İstanbul üzerinde diğer hava araçları ile gösteri uçuşu yapacak.

Sivrihisar Havacılık Gösterileri’ne katılacak

Eurofighter’ın ülkemizdeki ikinci durağı ise Sivrihisar Havacılık Gösterileri olacak. 29’uncu Filo’ya bağlı olarak Typhoon Display Team-Typhoon Gösteri Ekibine ait uçak Eskişehir’e gelecek.

Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin yayınladığı takvime göre hem 20 hem de 21 Eylül (cumartesi-pazar) uçak Sivrihisar’da yapılan gösterilerde hünerlerini sergileyecek.

Sivrihisar Havacılık Gösterileri’nde ayrıca özel akrobasi uçuşları ile tarihi uçakların gösterileri yapılacak. Bu yıl gösteriler ücretli olarak gerçekleştirilecek.

Organizasyonun daha da büyümesi için bu yıl Sivrihisar Havacılık Gösterileri’nde ziyaretçiler ücret ödeyerek katılacak. Önümüzdeki günlerde biletler satışa indirimli olarak sunulacak.

Bilet satışı yakında

Ali İsmet Öztürk konuyla ilgili olarak “SHG Airshow organizasyonu artık ÜCRETLİ oluyor. Ama rakamlar gayet makul, kimse şikayet etmeyecek. Zaten olması gereken de buydu sadece zamanı bekledi.

SHG Airshow 2025 ile birlikte, alana giriş ve çıkış yolları da değişiyor. Yeni yolların yapımına başladık. Geldiğinizde hiç bir karışıklık olmadan çok rahat edeceksiniz” paylaşımında bulundu.