Forbes: Türkiye hava gücünü artıracak hamleler yapıyor

Forbes’a göre Türkiye, hava kuvvetlerini modernize etmek için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli stratejiler yürütüyor. Ankara, 2030’lara kadar beşinci nesil görünmez (stealth) savaş uçaklarına sahip olmayı hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşana kadar 4.5 nesil geçici çözümler üzerinde duruyor.

Eylül ayının sonunda Washington’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini yeniden canlandırma olasılığını görüştü. Trump, yaptırımların kaldırılabileceğini söylese de F-35 yasağı hâlâ sürüyor.

KAAN, Washington’da tavrını yumuşattı

Türkiye, 2019 öncesinde 100 adet F-35A savaş uçağı satın almayı planlıyordu. Şu anda hedef 40 uçakla sınırlı. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN projesindeki ilerlemenin Washington’un tavrını yumuşattığını öne sürdü.

KAAN’ın ilk modellerinin 2028 civarında ABD yapımı General Electric F110 motorlarıyla üretileceği açıklanmıştı. Ancak CAATSA yaptırımları nedeniyle motor lisansı ABD Kongresi’nde bekletiliyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sadece ilk üretimlerin yabancı motorla yapılacağını, sonrasında yerli TF-35000 motorunun kullanılacağını belirtti.

Türkiye ayrıca 40 adet Eurofighter Typhoon almak istiyor ancak İngiltere’nin sunduğu fiyat teklifinden memnun olmadığı iddia ediliyor. Bu nedenle Ankara, Katar’ın sahip olduğu 24 adet Tranche 3A Eurofighter jetini satın alarak teslim süresini hızlandırmayı değerlendiriyor.

Mevcut F-16 filosu ise yerli “Özgür” modernizasyon programı kapsamında yenileniyor. Yeni F-16 Block 70 siparişi ise 23 milyar dolardan 7 milyar dolara düşürüldü.

F-16'lar ana omurgayı oluşturmaya devam edecek

Uzmanlara göre Türkiye’nin 2030’lara girerken nihai hedefi, KAAN ve olası F-35 tedarikiyle beşinci nesil bir hava filosu oluşturmak. Ancak o zamana kadar Eurofighter ve modernize edilmiş F-16’lar, Türk Hava Kuvvetleri’nin ana omurgasını oluşturmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “F-35 meselesinin çözüleceğini ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını umuyorum” ifadelerini kullanmıştı. ABD, 2019 yılında Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarmış ve yaptırımlar uygulamıştı.