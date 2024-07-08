General Dynamics fabrikasında patlama meydana geldi: 1 ölü, 2 yaralı

Arkansas’taki bir savunma sanayii fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bir kişinin öldüğü, tesisin işletmecileri tarafından Cuma günü doğrulandı. Bir şirket sözcüsü, patlamanın Çarşamba günü General Dynamics Ordnance and Tactical Systems’in Arkansas Eyalati’nin başkenti Little Rock’ın yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Camden’de bulunan fabrikasında meydana geldiğini söyledi.

Olay, cuma günü doğrulandı

Ölen kişi, başlangıçta kayıp olarak bildirilirken, daha sonra cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada iki kişi de yaralandı. Şirket, yaralılardan birinin hava yoluyla eyalet dışındaki bir hastaneye kaldırıldığını, diğerinin ise tedavi gördüğü Camden’daki bir hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Üretim tamamen durduruldu

Patlamanın meydana geldiği binada üretim durdurulurken, düzenleyici ve yerel makamlar patlamanın nedenine ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Bunun nasıl meydana geldiğini anlamak ve gelecekte bu tür olayları önlemeye yönelik tedbirleri uygulamak için iç soruşturmalar da devam ediyor” denildi. General Dynamics, küresel bir havacılık ve savunma şirketi olarak biliniyor. Şirketin web sitesine göre Camden fabrikası 880.000 metrekareden fazla üretim ve depolama alanına ev sahipliği yapıyor ve Hellfire ile Javelin füzeleri ve çeşitli havan mühimmat gibi askeri üretim programlarını destekliyor.

Şirket başlangıçta olayı “piroteknikle ilgili bir olay” olarak nitelendirdi ancak daha sonra bunun bir patlama olduğunu doğruladı.

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Başkanı Fırat Gezen, “Camden tesisimizde meydana gelen bir olayda çalışanlarımızdan birinin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği haberini paylaşmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Bu son derece zor zamanda vefat eden ve yaralanan kişilerin ailelerine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.