HÜRJET, 100’üncü kez gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Jet Motorlu Süpersonik Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET, 100'üncü sortisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. HÜRJET, başarılı test uçuşlarıyla birlikte seri üretime adım adım yaklaşıyor. HÜRJET’in, ilk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alması bekleniyor.

HÜRJET, ilk uçuş testini ise 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi

Konsept çalışmaları 2017’de başlayan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, motorunu ilk kez 2 Şubat 2023 tarihinde çalıştırmıştı. Şu anda gerçekleştirilen testlerde Amerikan General Electric tarafından üretilen F404-GE-102 motorunu kullanan HÜRJET, ilk uçuş testini ise 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

"Hedefimiz 2025 yılında ilk teslimatımızı yapmak"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere’de gerçekleşen Farnborough Airshow’da HÜRJET ve üretim süreci ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. Mehmet Demiroğlu, ‘’Şu anda 17 adet HÜRJET eğitim uçağı üretiyoruz, sözleşmemiz var. Daha sonrasında ise hafif taarruz uçağı konfigürasyonuna başlayacağız. Hedefimiz 2025 yılında ilk teslimatımızı yapmak ancak biraz zorlayıcı bir hedef. İnşallah 2026’da bu hedefimize ulaşacağız.’’ ifadelerini kullanmıştı.

F404 Motoru Tedariki ABD Kongresi’nde

F404 motorlarının Türkiye’ye tedariki noktasında kısa zamanda kongrenin bir karar vereceğini açıklayan Demiroğlu, “Motor işin önemli bir parçası. Şu anda Amerika’nın kongresinde veya kongreye gitmek üzere Dışişleri Bakanlığı’nda bekliyor hem HÜRJET’in hem de KAAN’ın motorları. Şu anda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bu bir süreç. Biraz uzayabiliyor bazen.” ifadelerini kullanmıştı.

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlattı.

Projenin geliştirme aşamasındaki faaliyetler kapsamında iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor. İlk prototip ile şu ana kadar çok sayıda test uçuşu gerçekleştirildi.

HÜRJET teknik özellikler

• Kanat Açıklığı 9,5 m

• Uzunluk 13,6 m

• Yükseklik 5,1 m

• Kanat Alanı 35 m^2

• İtki 17.600 lb

• Azami Hız 1,4 Mach

• Servis Tavanı 45.000 ft

• G Limiti +8 G/-3 G

• Menzil 2222 km

• Yük Kapasitesi 2721 kg