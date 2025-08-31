İngiltere ile Norveç arasında 10 milyar sterlinlik fırkateyn anlaşması

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Norveç donanmasının İngiliz yapımı savaş gemileri temin etmesini öngören anlaşmanın 10 milyar sterlin, yani yaklaşık 556 milyar Türk lirası değerinde olduğu belirtildi. Bu satışın İngiltere tarihindeki en büyük askeri gemi satışı olduğu ifade edildi. Açıklamada, anlaşmanın İngiliz ekonomisine milyarlarca sterlin katkı sağlamasının ve istihdamı artırmasının beklendiği bildirildi.

Ortak filo ve NATO iş birliği

Açıklamada, Norveç’in denizaltı savunma yeteneğine sahip Type 26 model fırkateynleri tedarik edeceği ifade edildi. Daha önce Avustralya ve Kanada da bu gemileri envanterine katmıştı. Norveç’in en az beş fırkateynle İngiltere ile ortak filo kuracağı, bu yapının NATO’nun kuzey kanadını güçlendireceği kaydedildi. Ayrıca personel eğitimi ve gemi bakımı gibi alanlarda iki ülke arasında iş birliği yapılacağı bildirildi.

Yüksek gelirli sektörlere katkı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın İşçi Partisi hükümetinin "Değişim Planı" kapsamında atılmış bir adım olduğunu belirtti. Starmer, bu anlaşmanın yüksek gelirli sektörleri destekleyeceğini ve yüksek maaşlı çalışan sayısının artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Norveç’ten iş birliğine destek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, iki ülkenin yakın müttefikler olduğunu vurguladı. Store, İngiltere’den fırkateyn alımının doğru bir karar olduğunu ve bu anlaşmanın Norveç açısından stratejik bir adım niteliği taşıdığını söyledi.

Gemi üretimi İskoçya’da gerçekleşecek

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, iki ülke donanmalarının tek bir donanma gibi çalışacağını belirterek, anlaşma kapsamında daha fazla yüksek kaliteli savaş gemisinin Atlantik’in kuzeyinde görev yapacağını ifade etti. Healey, bu gemilerin kritik altyapıyı ve ulusal güvenliği koruma görevlerinde kullanılacağını, aynı zamanda Rus denizaltılarını tespit etmekte rol alacaklarını söyledi.

İngiltere Hükümeti İskoçya Bakanı Ian Murray ise, Glasgow’daki tersanelerde inşa edilecek fırkateynlerin, İskoçya’nın gemi üretim kabiliyetine duyulan güvenin göstergesi olduğunu ve bu durumun İskoç ekonomisine katkı sunacağını dile getirdi.