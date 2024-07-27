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İsveç, savaş uçağından uydu fırlatma olasılığını araştırıyor

İsveç Hava Kuvvetleri, Saab Gripen savaş uçağından uydu fırlatma olasılığını araştırmaya başladı.

Haber Merkezi
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İsveç, savaş uçağından uydu fırlatma olasılığını araştırıyor
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İsveç Hava Kuvvetleri, Saab Gripen savaş uçağından uydu fırlatma olasılığını araştırmaya başladı. Aviation Week tarafından yapılan habere göre İsveç Savunma Araştırma Ajansı ile iş birliği içinde başlatılan Stella Programı, ülkenin yeni yayınlanan Silahlı Kuvvetler Uzay Stratejisi’nin de etkisiyle fırlatma kabiliyetine duyulan potansiyel ihtiyaçtan esinlenmekte.

Bu bağlamda İsveç Hava Kuvvetleri Uzay Bölümü Başkanı Albay Ella Carlsson, 21 Temmuz’da Farnborough Airshow’un arifesinde İsveç Hava Kuvvetleri Fan Kulübü’nün yıllık toplantısında gazetecilere Stella Programı fikrinin Ukrayna Uzay Ajansı’nın eski genel müdürüyle yapılan bir röportajdan alınan ilham ile başladığını belirtti. Eski lider, bir uçakla uydu fırlatmasının Rus işgaline hazırlık aşamasında kullanışlı bir yetenek olacağını söylemişti.

Kraliyet Teknoloji Enstitüsü araştırıyor

Carlsson, İsveç’teki bir üniversite olan Stockholm’deki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nün böyle bir yeteneğin uygulanabilir olup olmadığını araştırdığını ve araştırmanın havadan fırlatılan bir roketin 2 kg ağırlığındaki uyduların Alçak Dünya Yörüngesi’ne fırlatılmasını sağlayabileceğini öne sürdüğünü söyledi. Çalışma, bir roketin Gripen’e güvenli bir şekilde takılıp takılamayacağını, özellikle yerden yüksekliğe odaklanarak ele alacak. Carlson, “Hesaplamalar yapıyorlar ama uçağı roketi barındıracak şekilde yeniden inşa etmemiz gerekirse, bunu yapmayacağız,” dedi.

İsveç, böyle bir yeteneği değerlendiren ilk Avrupa ülkesi olmayacak. Bu bağlamda Eylül 2019’da İtalyan Hava Kuvvetleri, özellikle Eurofighter Typhoon olmak üzere İtalyan savaş uçaklarından küçük uydular fırlatmayı değerlendirmek için endüstri ve akademi ile bir çerçeve anlaşması imzalamıştı. İsveç araştırması kulağa ne kadar maceracı gelse de, gelecekte operasyonel bir kabiliyete yol açacağının garantisi yok.

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