Jeopolitik gerilimler arttı, askeri bütçeler büyüdü: Savunma şirketi sipariş rekoru kırdı

Son dönemde artan jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin arasında devam eden savaşlar ve dünyanın çeşitli bölgelerinde süren çatışmalar nedeniyle ülkeler askeri ve savunma bütçelerini artırıyor.

Fransız savunma şirketi Thales, açıkladığı yılın ilk altı ayına ait mali tablolarında sipariş rekoru kırıldığını belirtti.

Savunma şirketi mali verileri büyümeyi gösterdi

Euronews haberine göre, 2024 yılının ilk yarısında Thales'in sipariş alımı yüzde 26 oranında artarken, 10,8 milyar Euroya (386 milyar TL) çıktı. Şirketin sipariş bilançosu da 47 milyar Euroya (1,6 trilyon TL) çıkarak rekor kırdı.

Yılın ilk yarısında yüzde 8,9 oranında artış gösteren satışlar 9,5 milyar Euroya (339 milyar TL) çıkarken, "faiz ve vergi öncesi kâr oranı" (FAVÖK) yüzde 10,4 oranında artarak 1 milyon Euronun (35 milyon TL) üzerine çıktı.

Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı 2023'ün ilk altı ayında yüzde 11,7 olurken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 11,8 oldu.

Şirketin konsolide net geliri yüzde 6 artışla 866 milyon Euro (31 milyar TL) olurken, serbest işletme nakit akışı da 23 milyon Euro (822 milyon TL) oldu.

Şirket, 2024 yılı için organik satış büyümesi yüzde 5 ila 6 arasında olarak açıklandı.

Askeri harcamalar dünyada rekor kırdı

Küresel askeri harcamalar, Rusya'nın Ukrayna'da 2022 yılının şubat ayında başlattığı savaşın etkisiyle aynı yıl yüzde 3,7 artarken, 2,24 trilyon dolarla Nisan 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 26 oranında azalırken, 10,6 milyar dolar olmuştu. Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında 23'üncü sırada yer aldı.

Stocholm merkezli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, küresel askeri harcamalar, geçen yıl rekor seviyeye ulaşırken, dünyada yaşanan enflasyonist ortamda yavaşlama gösterdi.

Avrupa, savunmaya para harcamaya başladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın hem içeriden hem de dışarıdan hedef alındığını söylemiş, "Avrupa'nın savunma harcamalarını hep birlikte hızlandırmamız gerekiyor. Ancak nasıl ki savaş Avrupa'da geçmişte kalmış bir şey değilse, savunma işbirliği de Avrupa'da geleceğin işareti olmalıdır” demişti.

Thales CEO’su Patrice Caine, üç satış sözleşmesi daha yaptıklarını açıklarken, “Yılın ilk yarısında, her biri 500 milyon Euronnun (17,8 milyar TL) üzerinde olan bir değerde üç sözleşme ile güçlü satış büyümesi elde ettik. Üretim kapasitemizi arttırmak ve işimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Önemli işbirliği yolda

Financial Times, Thales ve havacılık şirketi Airbus’ın daha rekabetçi olan uzay sektöründe birleşmeye gitmeyi planladıklarını iddia etti.

Havacılık, güvenlik ve savunma sektörlerinde yılın geri kalanında da yüksek büyümenin sürmesi bekleniyor.