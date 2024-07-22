Kalaşnikov, üretimini yüzde 50, gelirini yüzde 70 arttırdı

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikov, bu yılın ilk yarısında hem üretimini hem de gelirini artırdı.

Kalaşnikov’dan yapılan açıklamada, silah üretiminde yılın ikinci yarısı için yeni ek sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Şirketin üretiminde tüm ürünlerde artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, “Askeri ürün üretiminden, imalat makineleri üretimine her kategoride artış gözlemlendi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şirketin askeri ve sivil ürün üretiminin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50, gelirinin de yüzde 70 arttığı belirtildi.

Şirket açıklamasında, söz konusu artış oranlarına ilişkin hacimsel veya mali detaylar paylaşılmadı.

Kalaşnikov, Kasım 2022’de Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirilmişti.