Karadeniz savunmada yükselen güç oluyor

Türkiye Savunma Sanayi alanında yerli ve milli üretimden aldığı güçle dünyadaki konumunu her geçen yıl bir basamak daha yukarı çekerken Karadeniz’de Kurulu silah fabrikaları da AR-GE ve inovasyon çalışmaları ile tabancadan, uçaksavara, baruttan, roket yakıtına gerçekleştirdikleri üretimleri dikkat çekiyor.

Samsun, Trabzon, Giresun, Çorum ve Düzce’de yüksek teknoloji ile kurulu tesislerinde üretim yaparak Savunma Sanayine destek veren Karadeniz Şirketleri, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Jandarma, Emniyet Teşkilatı ve kolluk kuvvetlerin ihtiyaçlarının yerli imkanlar ile tedarik edilmesini sağlamaları yanında bulundukları bölgelerde binlerce insana da istihdam kapısı oldular.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan savunma sanayi kuruluşları, sadece yurt içine değil, Amerika başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika’ya kadar onlarca ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat ile hem milli ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de Türkiye’nin, savunma sanayii alanında dışa bağımlılığının azaltılmasında etkin bir rol oynuyorlar.

TİSAŞ

Trabzon Silah Sanayi AŞ. TİSAŞ 1993 yılında Trabzon’da kuruldu.1999 yılında Arsin Organize Sanayi Bölgesinde kendi tesislerinde üretime geçti. 2021 yılında TİSAŞ-USA Şirketi kurularak ABD’de üretim, ithalat ve ihracat faaliyetlerine başladı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında profesyonel kullanıcılar için yaptığı üretimin yüzde 80’ini 60’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Milli ekonomiye olan katkısını her geçen yıl daha da artıran TİSAŞ, 32 yıllık bir geçmişle güçlü, rekabetçi bir o kadar da dinamik bir yapısı AR-GE’ye ayırdığı kaynaklar ve geliştirdiği ürünler ile Türk Savunma Sanayinde önemli bir yer tutuyor

CANİK

CANiK markasıyla tanınan Samsun Yurt Savunma, Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık ’ta üretim tesisleri bulunan, tamamı Türk sermayeli global bir savunma sanayi şirketi. 1998 yılında kurulan SYS Grup, hafif ve orta kalibre silah sistemleri, atış kontrol sistemleri ve silah aksesuarlarının tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Grup, İstanbul ve Samsun’daki tesislerinin yanı sıra ABD Florida ve Birleşik Krallık ‘ta ki iştirakleriyle toplam yedi üretim merkezinde faaliyet gösteriyor. Şirket Türkiye’de yapmakta olduğu üretiminin %95’ini 70’ten fazla ülkeye ihraç etmekte ve Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer almakta.

ARCA

ARCA Savunma Sanayi A.Ş Savunma Sanayi Şirketi olarak, Askeri Savunma Sistemleri, Silah ve Mühimmat Ticareti, İdare, Üretim, Eğitim ve Danışmanlık gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte. ARCA AŞ, 2022 yılında Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde tesisinde yerli ve milli imkanlarla üretim faaliyetlerine başlamış olup, savunma sanayi endüstrisinin ihtiyaçlarını belirlenen vizyon doğrultusunda kaliteden ödün vermeden üretim yapmakta. Sungurlu OSB’de 960 dönüm arazi üzerine kurulan entegre tesise sahip olan ARCA hala genişleyen yeni üretim hatları ve esnek yapısıyla savunma sanayinde önemli bir oyuncu olmuştur.

GİRSAN

1993 yılında Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında Giresun’da kurulan ve Türk savunma sanayisinin önemli isimlerinden biri haline gelen GİRSAN Makine ve Hafif Silah Sanayi Ticaret AŞ, 32 yılı aşkın süredir yerli silah üretimini başarıyla sürdürüyor. Türk Silah Sanayisini geliştirmek ve tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dünya çapında rekabetçi niteliklere sahip silahlar üretmek misyonu ile çalışan şirket, Türk tabanca üreticisi olarak Türkiye ve dünya çapında pazar payını artırmak. Türkiye'nin lider tabanca üreticisi olmak ve Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak hedefi ile birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

SARSILMAZ

Silah serüvenine 1880 yılında başlayan Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, kalite anlayışı ve bilgi birikimi ile dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden birisi oldu. Bugün Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri olan Sarsılmaz, tabancalardan makineli tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli ve ağır makineli tüfeklere, toplardan insansız silahlı otonom robotlara uzanan geniş ürün yelpazesiyle, dünyanın önde gelen şirketleri arasındaki yerini her geçen gün daha da ileri taşımaya devam ediyor. Düzce’de Avrupa'nın en önemli entegre silah üretim tesislerinden birine sahip olan şirket, bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine sahip zengin ürün çeşitliliğiyle çok sayıda ülkeye ihracatı ile milli ekonomiye katkı yapıyor.