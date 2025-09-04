  1. Ekonomim
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
ANKARA (EKONOMİ)

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya’nın başkenti Prag’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından görüşme hakkında bilgi veren Görgün, görüşmede Türkiye’nin çevik yapısı ve güçlü koordinasyonunu gündeme getirdiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Türk savunma sanayiinden övgüyle söz ettiğini ve güçlü ekosisteminin NATO’nun caydırıcılığına katkı sağladığı görüşünü dile getirdiğini aktaran Görgün şu ifadeleri paylaştı:

“Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3.500’ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk Savunma Sanayii, uluslararası iş birliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve millî kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir.”

