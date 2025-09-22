Savunma sanayiinde Türkiye-NATO görüş alış-verişi yoğunlaştı

Mehmet KAYA- ANKARA

Ankara’da NATO tedarik süreçlerine katılım ve proje üstlenmeye yönelik bilgilerin verildiği NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile Türk savunma sanayii temsilcileri Türk Sanayi Günü’nde biraraya geldi.

Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas OSB’de yapılan etkinliğe Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayicileri Derneği, Savunma ve Havacılık İhracatçı Birliği temsilcileri de katıldı. Etkinlikte, NCIA Genel Müdürü Ludwig Decamps ve NSPA’in Tedarikten Sorumlu Üst Düzey Temsilcisi Joseph Lyden’in de katıldığı toplantıda, her iki ajansın tedarik ve proje sistemlerine yönelik bilgiler verildi, sanayicilerin sorularının yanıtlandığı oturumlar gerçekleştirildi. Ajansların tedarik süreçleri, iş birliği yöntemleri, e-ihale ve e-portal araçları Toplantıya, SSB Başkan Yardımcısı Hakan Karataş da katıldı.

-Savunma Sanayii Başkanı Görgün:

Öteyandan, Türkiye-NATO savunma sanayii işbirliğine yönelik bir değerlendirme yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinin müttefik ülkelerin projelerine de katkı veren güçlü bir yapıda olduğunu vurgulayarak, “Ana yüklenicilerimiz, alt sistem üreticilerimiz, yan sanayimiz ve KOBİ’lerimizle birlikte güçlü ve genç bir teknoloji ordusuna sahibiz. NATO ile en üst düzeyde yürüttüğümüz diyaloglar, iş birliğimizi daha ileri taşımaktadır” dedi. Görgün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile farklı platformlarda temaslar gerçekleştirildiğini, Türkiye’nin NATO programlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Türk şirketlerin NATO projelerinde daha etkin rol oynamaya hazır olduğunu anlattı.