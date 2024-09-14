  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Tayvan F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alacak
Takip Et

Tayvan F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alacak

Tayvan Hava Kuvvetleri, eylül ayı sonunda ilk F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tayvan F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alacak
Takip Et

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Tayvan, Eylül ayı sonunda ilk F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alarak hava kuvvetlerini güçlendirecek. Geçen yıl ertelenen bu teslimat, üst düzey Tayvan Hava Kuvvetleri yetkilileri, ABD ordusundan bir heyet, Amerikalı eğitmenler ve ABD karşılama ekibi tarafından yakından takip edilecek.

Bu uçakların teslimatında çeşitli faktörler nedeniyle gecikme yaşanmıştı. Tayvan’ın Lockheed Martin’den sözleşme şartlarına ve teslimat takvimine uyması için defalarca talepte bulunmasına rağmen, teslimat birçok kez ertelenmişti.Tayvan Yasama Yuan’ının Dışişleri ve Ulusal Savunma Komitesi bu gecikmeleri yakından incelemeye devam etti. Kısa bir süre önce ise Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün başına atanan General Lee Shih-Chiang, bir yasama soruşturması sırasında Lockheed Martin’den iki proje yöneticisinin değiştirildiğini belirtmişti. Ayrıca Hava Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı General Tsao Chin-Ping, üretim tesisinde görev yapan Tayvanlı personelin geri çekildiğini kaydetmişti.

F-16 Block 70 savaş uçağı

F-16 Blok 70/72 modernizasyonuna uğrayan savaş uçakları, diğer F-16’lara göre donanımsal ve yapısal açıdan yükseltmeye maruz kalacakları için genellikle 4++ nesil olarak sınıflandırılmaktadırlar. Viper modernizasyonunda en önemli adım ise mevcut radar sisteminin, APG-83 Aktif Faz Dizinli (AESA) radar ile değiştirilmesidir.

APG-83 radarının entegrasyonuyla beraber F-16’ların durumsal farkındalıkları ciddi miktarda artacak. Bunun yanında F-16 Block 70/72’de; AESA radarının daha etkin kullanılmasını ve pod verilerinin kontrolünü sağlayan 6 ”x 8” CPD (yüksek çözünürlüklü ekran), Otomatik Zemin Çarpışma Önleme Sistemi (GCAS) ve daha teknolojik silah istasyonları bulunmakta.

Ayrıca uçaklara AGM-88E başta olmak üzere yeni mühimmat ve füze sistemleri entegre edilecek. Yeni nesil elektronik harp ekipmanları ve IRST podu ile yeni hedefleme podları uçağın kullanımına sunulacak.

Trump: Kuzey Kore ve İran ile ilgili çoğu sorunu telefonla çözebilirimTrump: Kuzey Kore ve İran ile ilgili çoğu sorunu telefonla çözebilirimDünya

 

Harris'in mitinginde slogan atan Filistin destekçileri salondan çıkarıldıHarris'in mitinginde slogan atan Filistin destekçileri salondan çıkarıldıDünya

 

Savunma Sanayi
Mısır F-16 filosunu Çin’in J-10C savaş uçakları ile değiştirecek
Mısır F-16 filosunu Çin’in J-10C savaş uçakları ile değiştirecek
Filipinler’e yeni nesil KF-21 savaş uçağı teklifi
Filipinler’e yeni nesil KF-21 savaş uçağı teklifi
Yunanistan'ın Nearchos fırkateyni denize iniyor
Yunanistan'ın Nearchos fırkateyni denize iniyor
Rafale savaş uçağına yoğun talep
Rafale savaş uçağına yoğun talep
Brezilya, ATMOS 2000 obüsünü tedarik etmekten vazgeçti
Brezilya, ATMOS 2000 obüsünü tedarik etmekten vazgeçti
Rostec, Rusya'ya Su-34 savaş uçağı teslimatı gerçekleştirdi
Rostec, Rusya'ya Su-34 savaş uçağı teslimatı gerçekleştirdi