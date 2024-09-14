Tayvan F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alacak

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Tayvan, Eylül ayı sonunda ilk F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alarak hava kuvvetlerini güçlendirecek. Geçen yıl ertelenen bu teslimat, üst düzey Tayvan Hava Kuvvetleri yetkilileri, ABD ordusundan bir heyet, Amerikalı eğitmenler ve ABD karşılama ekibi tarafından yakından takip edilecek.

Bu uçakların teslimatında çeşitli faktörler nedeniyle gecikme yaşanmıştı. Tayvan’ın Lockheed Martin’den sözleşme şartlarına ve teslimat takvimine uyması için defalarca talepte bulunmasına rağmen, teslimat birçok kez ertelenmişti. Tayvan Yasama Yuan’ının Dışişleri ve Ulusal Savunma Komitesi bu gecikmeleri yakından incelemeye devam etti. Kısa bir süre önce ise Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün başına atanan General Lee Shih-Chiang, bir yasama soruşturması sırasında Lockheed Martin’den iki proje yöneticisinin değiştirildiğini belirtmişti. Ayrıca Hava Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı General Tsao Chin-Ping, üretim tesisinde görev yapan Tayvanlı personelin geri çekildiğini kaydetmişti.

F-16 Block 70 savaş uçağı

F-16 Blok 70/72 modernizasyonuna uğrayan savaş uçakları, diğer F-16’lara göre donanımsal ve yapısal açıdan yükseltmeye maruz kalacakları için genellikle 4++ nesil olarak sınıflandırılmaktadırlar. Viper modernizasyonunda en önemli adım ise mevcut radar sisteminin, APG-83 Aktif Faz Dizinli (AESA) radar ile değiştirilmesidir.

APG-83 radarının entegrasyonuyla beraber F-16’ların durumsal farkındalıkları ciddi miktarda artacak. Bunun yanında F-16 Block 70/72’de; AESA radarının daha etkin kullanılmasını ve pod verilerinin kontrolünü sağlayan 6 ”x 8” CPD (yüksek çözünürlüklü ekran), Otomatik Zemin Çarpışma Önleme Sistemi (GCAS) ve daha teknolojik silah istasyonları bulunmakta.

Ayrıca uçaklara AGM-88E başta olmak üzere yeni mühimmat ve füze sistemleri entegre edilecek. Yeni nesil elektronik harp ekipmanları ve IRST podu ile yeni hedefleme podları uçağın kullanımına sunulacak.